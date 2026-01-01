Nasaďte Rivet: Jednokliková instalace.
Open-source runtime pro stavové aktéry pohánějící agenty umělé inteligence, kolaborativní aplikace a odolné pracovní postupy.
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Co všechno můžete s produktem Rivet vytvořit
Rivet je open-source orchestrační engine pro Rivet Actory — dlouhotrvající, odlehčené procesy, jejichž stav žije v paměti a je automaticky perzistentní. Na rozdíl od bezstavových serverless runtime prostředí si každý actor uchovává svůj vlastní stav zálohovaný SQLite, adresovatelnou identitu a protokol událostí, což z něj činí přirozenou volbu pro AI agenty, multiplayerové herní sezení, kolaborativní editory a trvalé pracovní postupy.
Vlastní hostování Rivetu na vašem vlastním VPS udržuje stav actorů, paměť agentů a data pracovních postupů plně pod vaší kontrolou bez poplatků za každé spuštění. Zahrnutý engine je dodáván s vestavěným panelem Inspector pro procházení stavu actorů, přehrávání pracovních postupů a ladění živého provozu bez instrumentace aplikačního kódu.
Hlavní funkce Rivet
Stavoví aktéři
Dlouhotrvající procesy se stavem v paměti, perzistencí SQLite a stabilními adresovatelnými identitami pro agenty umělé inteligence a multiplayerové relace.
Trvanlivé pracovní postupy
Běhové prostředí workflow přežije pády a restarty tím, že přehraje historii událostí, takže obchodní logika pokračuje přesně tam, kde skončila.
Integrovaný inspektor
Prohlížecí panel pro procházení databází SQLite aktérů, kontrolování stavu pracovního postupu, monitorování událostí a řízení aktérů prostřednictvím REPL.
Polyglotní SDK
Propojte běžce prostřednictvím oficiálních RivetKit SDK pro TypeScript, Rust, Python a Swift bez přepisování stávajících služeb.
Úložiště souborového systému
Produkční nasazení na jednom uzlu podpořené integrovaným úložištěm RocksDB – pro spuštění není vyžadována žádná externí databáze.
Rozvrhování kontejnerů
Plánuje uživatelský kód jako kontejnery napříč spouštěcími uzly, což usnadňuje spouštění agentů a herních serverů společně s enginem.
Proč provozovat Rivet u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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