Implementujte LightRAG jedním kliknutím.
Jednoduchý a rychlý rámec pro generování rozšířené o vyhledávání, kombinující vektorové vyhledávání s grafy znalostí pro komplexní analýzu dokumentů.
Vyberte si VPS balíček pro LightRAG
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Co všechno můžete s produktem LightRAG vytvořit
LightRAG je odlehčený framework pro generování s rozšířeným vyhledáváním (retrieval-augmented generation), navržený pro analýzu komplexních dokumentů v oblastech, jako je právo, zdravotnictví a finance. Překlenuje propast mezi RAG založeným na vektorech a RAG založeným na grafech tím, že spravuje grafy znalostí a vektorové vnoření společně v jediné dvouúrovňové architektuře, což dramaticky snižuje počet volání LLM potřebných jak při indexování, tak při dotazování ve srovnání s implementacemi GraphRAG založenými na komunitních zprávách.
Vlastní hostování LightRAG na vašem vlastním VPS udržuje vaše dokumenty, vnoření a graf znalostí zcela pod vaší kontrolou. Připojte se k OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic nebo k jakémukoli koncovému bodu kompatibilnímu s OpenAI a aktualizujte znalostní báze inkrementálně bez přestavby globálního indexu – takže dynamická data zůstanou aktuální bez přemrštěných nákladů na přepracování.
Hlavní funkce LightRAG
Dvouúrovňové získávání
Vektorová vložení a entity znalostního grafu se kombinují v jedné pipeline, čímž překonávají ploché vektorové vyhledávání při mezidokumentovém uvažování a zároveň udržují nízké náklady na indexování.
Přírůstkové aktualizace znalostí
Nové dokumenty se slučují do existujícího grafu bez přestavby globálního indexu, takže dynamická data zůstávají aktuální bez nákladného přepracování.
Podpora poskytovatele více LLM
Připojte se k OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock nebo k jakémukoli koncovému bodu kompatibilnímu s OpenAI, aniž byste museli přepisovat výzvy nebo znovu indexovat své dokumenty.
Pět režimů dotazování
Přepínejte mezi strategiemi načítání Naive, Local, Global, Hybrid a Mix, abyste přizpůsobili složitost dotazu požadavkům na latenci a náklady.
Integrované webové uživatelské rozhraní
Webový ovládací panel pro ingestování dokumentů, spouštění dotazů a interaktivní vizualizaci vygenerovaného grafu znalostí.
REST API pro integrace
Autentizované REST koncové body vám umožňují vložit LightRAG do stávajících aplikací a automatizovat pipeline pro příjem dokumentů.
Proč provozovat LightRAG u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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