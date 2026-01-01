Nasaďte Plandex s instalací na jedno kliknutí.
Open-source terminálový AI kódovací agent, který plánuje a provádí velké, vícestupňové úkoly napříč mnoha soubory.
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Co všechno můžete s produktem Plandex vytvořit
Plandex je open-source AI kódovací agent, který žije ve vašem terminálu a řeší softwarové úkoly z reálného světa pokrývající desítky souborů a mnoho kroků. Namísto vytváření jednorázových úryvků kódu vytváří a zdokonaluje plán, izoluje změny souborů pro kontrolu založenou na rozdílech před jejich aplikací a zpracovává až 2 miliony tokenů kontextu pro práci s velkými kódovými základnami.
Vlastní hostování Plandexu na vašem VPS udržuje váš kód, výzvy a plány na infrastruktuře, kterou ovládáte, a zároveň vám poskytuje persistentní server, ke kterému se může lehký Plandex CLI připojit z jakéhokoli vývojového stroje. Přinášíte si vlastní přihlašovací údaje poskytovatele modelů – OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google nebo lokální Ollama – takže neexistuje žádný poplatek za platformu na uživatele ani závislost na dodavateli.
Hlavní funkce Plandex
Plánuje velké úkoly
Vytváří vícestupňové plány pro změny, které se týkají desítek souborů, namísto vytváření jednorázových úryvků kódu.
Kontext 2 milionů tokenů
Načítá a analyzuje rozsáhlé kódové základny s kontextovým oknem o velikosti až 2 milionů tokenů.
Porovnávací revize
Sandboxy izolují úpravy souborů a zobrazují rozdíly pro každou změnu, takže je můžete schválit nebo zamítnout, než se cokoli dotkne vašeho pracovního stromu.
Víceposkytovatelské modely
Připojuje se k modelům OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini a lokálním modelům Ollama z jediné relace CLI.
Terminálově nativní REPL
Běží v terminálovém REPL s fuzzy doplňováním příkazů, podporou skriptování a pipingu — není vyžadována záložka prohlížeče.
Samostatně hostovaný server
CLI na vašem notebooku se připojuje k serveru Plandex na vašem VPS a udržuje plány a stav projektu pod vaší kontrolou.
Proč provozovat Plandex u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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