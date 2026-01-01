Implementujte Restreamer s instalací na jedno kliknutí.
Open-source server pro živé vysílání, který přijímá video z jakéhokoli zdroje a zároveň ho odesílá na YouTube, Twitch a vlastní RTMP koncové body.
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Co všechno můžete s produktem Restreamer vytvořit
Restreamer je open-source server pro živé vysílání vyvinutý společností datarhei, který poskytuje streamovací funkce na podnikové úrovni prostřednictvím přístupného webového rozhraní. Přijímá video z webkamer, IP kamer a živých přenosů, převádí mezi protokoly RTMP, HLS, SRT a WebRTC a současně distribuuje na více platforem – YouTube, Twitch, Facebook Live nebo jakékoli vlastní RTMP cíle – z jediného zdroje.
Vlastní hostování Restreameru eliminuje měsíční poplatky za komerční multi-streamingové služby a zcela udržuje video přenosy mimo platformy třetích stran, což je důležité pro důvěrné vysílání, jako je interní školení, soukromé události nebo oznámení před vydáním. Vyhrazená šířka pásma VPS zajišťuje stabilní datové toky a konzistentní kvalitu streamu, kterou sdílená hostingová prostředí nemohou zaručit.
Hlavní funkce Restreamer
Multiplatformní streamování
Streamujte jeden zdroj videa na YouTube, Twitch, Facebook Live a vlastní RTMP koncové body současně, aniž byste museli spouštět více instancí kodéru.
Konverze protokolu
Přijímejte formáty RTMP, SRT nebo jiné vstupní formáty a výstupem HLS, WebRTC nebo RTMP, aby jakékoli zařízení diváka nebo platforma mohlo přijímat váš stream.
Automatické znovupřipojení
Zvládá výpadky sítě a přerušení zdroje bez ručního zásahu, zajišťuje nepřetržité vysílání i přes přechodná selhání.
Webová správa
Nastavte zdroje, cíle a nastavení kódování prostřednictvím rozhraní prohlížeče bez znalosti příkazového řádku nebo složitého nastavení streamovacího softwaru.
Nahrávání streamu
Archivujte živé vysílání přímo do trvalého úložiště pro přehrávání po události, uchování z důvodu shody s předpisy nebo pro opětovné použití obsahu bez dalších služeb.
Proč provozovat Restreamer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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