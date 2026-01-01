Sleva až 69 % na Restreamer

Implementujte Restreamer s instalací na jedno kliknutí.

Open-source server pro živé vysílání, který přijímá video z jakéhokoli zdroje a zároveň ho odesílá na YouTube, Twitch a vlastní RTMP koncové body.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Restreamer s instalací na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Restreamer vytvořit

Restreamer je open-source server pro živé vysílání vyvinutý společností datarhei, který poskytuje streamovací funkce na podnikové úrovni prostřednictvím přístupného webového rozhraní. Přijímá video z webkamer, IP kamer a živých přenosů, převádí mezi protokoly RTMP, HLS, SRT a WebRTC a současně distribuuje na více platforem – YouTube, Twitch, Facebook Live nebo jakékoli vlastní RTMP cíle – z jediného zdroje.

Vlastní hostování Restreameru eliminuje měsíční poplatky za komerční multi-streamingové služby a zcela udržuje video přenosy mimo platformy třetích stran, což je důležité pro důvěrné vysílání, jako je interní školení, soukromé události nebo oznámení před vydáním. Vyhrazená šířka pásma VPS zajišťuje stabilní datové toky a konzistentní kvalitu streamu, kterou sdílená hostingová prostředí nemohou zaručit.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Restreamer

Multiplatformní streamování

Streamujte jeden zdroj videa na YouTube, Twitch, Facebook Live a vlastní RTMP koncové body současně, aniž byste museli spouštět více instancí kodéru.

Konverze protokolu

Přijímejte formáty RTMP, SRT nebo jiné vstupní formáty a výstupem HLS, WebRTC nebo RTMP, aby jakékoli zařízení diváka nebo platforma mohlo přijímat váš stream.

Automatické znovupřipojení

Zvládá výpadky sítě a přerušení zdroje bez ručního zásahu, zajišťuje nepřetržité vysílání i přes přechodná selhání.

Webová správa

Nastavte zdroje, cíle a nastavení kódování prostřednictvím rozhraní prohlížeče bez znalosti příkazového řádku nebo složitého nastavení streamovacího softwaru.

Nahrávání streamu

Archivujte živé vysílání přímo do trvalého úložiště pro přehrávání po události, uchování z důvodu shody s předpisy nebo pro opětovné použití obsahu bez dalších služeb.

Proč provozovat Restreamer u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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