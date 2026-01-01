Nasaďte RosarioSIS jedním kliknutím.
Open-source studentský informační systém pro správu známek, rozvrhů, docházky, fakturace a stravování.
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Co všechno můžete s produktem RosarioSIS vytvořit
RosarioSIS je bezplatný, open-source studentský informační systém vytvořený pro školy, školské obvody a školicí centra, která potřebují spravovat celý životní cyklus studenta na jednom místě. Pokrývá přijímací řízení, rozvrhování, hlášení známek, docházku, kázeň, fakturaci, stravování a více než tucet dalších modulů — vše dostupné z responzivního webového rozhraní, které funguje na telefonech, tabletech a stolních počítačích.
Vlastní hostování RosarioSIS na vašem VPS udržuje citlivé studentské záznamy, známky a finanční údaje pod vaší přímou kontrolou, bez poplatků za studenta nebo závislosti na dodavateli cloudu. Nasazení zahrnuje PostgreSQL a je předkonfigurováno se štítky Traefik pro automatické směrování HTTPS.
Hlavní funkce RosarioSIS
Známky a vysvědčení
Sledování úkolů, vážené výpočty známek, klasifikační období a generování tisknutelných vysvědčení a přepisů přímo ze systému.
Sledování docházky
Zaznamenávejte docházku denní i ke kurzům pomocí vlastních kódů, poté generujte zprávy o absenci a automaticky informujte rodiče e-mailem.
Plánování a rotace
Vytvářejte hlavní rozvrhy, spravujte požadavky na kurzy a přiřazujte studenty do sekcí s detekcí konfliktů a omezeními místností a učitelů.
Fakturace a stravování
Spravujte školné, faktury, platby a stravovací plány v jídelně se zůstatky na účtech jednotlivých studentů a tisknutelnými výpisy.
Portály pro rodiče a studenty
Poskytněte rodinám vlastní přihlašovací údaje pro zobrazení známek, rozvrhů, docházky a úkolů, aniž byste odhalili pracovní postupy zaměstnanců back-office.
Vícejazyčný a modulární
Dostupné v angličtině, španělštině, francouzštině a dalších jazycích, s volitelnými pluginy pro online hodnocení, přepisy a nástroje pro tvorbu vlastních reportů.
Proč provozovat RosarioSIS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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