Nasaďte Mazanoke s instalací jedním kliknutím.
Optimalizátor obrázků pro prohlížeč s důrazem na soukromí, který komprimuje a převádí obrázky bez nahrávání na jakýkoli server.
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Co všechno můžete s produktem Mazanoke vytvořit
Mazanoke je samohostitelný optimalizátor obrázků, který běží zcela v prohlížeči. Když uživatelé komprimují, mění velikost nebo převádějí obrázky prostřednictvím rozhraní Mazanoke, veškeré zpracování probíhá lokálně na jejich zařízení — žádná obrazová data nejsou přenášena na server ani žádné třetí straně. Díky tomu je vhodný pro zpracování citlivých obrázků, které nelze nahrát do cloudových kompresních nástrojů.
Na rozdíl od hostovaných služeb pro optimalizaci obrázků, hostování Mazanoke na vašem VPS poskytuje vašemu týmu soukromý, vždy dostupný koncový bod pro zpracování obrázků. Podporuje širokou škálu formátů, automaticky odstraňuje metadata EXIF, jako je poloha GPS a časová razítka, a může být chráněn volitelným základním ověřováním HTTP pro omezení přístupu.
Hlavní funkce Mazanoke
Zpracování v prohlížeči
Veškerá komprese a konverze obrázků probíhá lokálně v prohlížeči – žádná obrazová data nejsou odesílána na server ani žádné externí službě.
Převod více formátů
Převádějte mezi formáty JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO a TIFF v jakékoli kombinaci s nastavitelnými parametry kvality.
Automatické odstraňování EXIF
Odeberte vložená metadata včetně GPS polohy, časových razítek a informací o fotoaparátu z obrázků před sdílením.
HTTP základní autentizace
Přístup je chráněn základní autentizací HTTP ihned po instalaci, čímž udržuje vaši instanci omezenou pouze na autorizované uživatele.
PWA offline podpora
Nainstalujte Mazanoke jako progresivní webovou aplikaci pro offline zpracování obrázků bez nutnosti připojení k internetu.
Proč provozovat Mazanoke u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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