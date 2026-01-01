Implementujte OpenHands jednoklikovou instalací.
Open-source autonomní softwarový inženýr s umělou inteligencí, který čte, píše a spouští kód k dokončení vývojových úkolů od začátku do konce.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenHands vytvořit
OpenHands je open-source platforma pro spouštění AI agentů, kteří autonomně dokončují softwarové inženýrské úkoly. Díky izolovanému spouštěcímu prostředí čte a zapisuje soubory, spouští terminálové příkazy, provádí testovací sady, instaluje balíčky a prochází web – to vše bez lidského zásahu mezi jednotlivými kroky. Každá relace běží v izolovaném kontejneru, takže agent může bezpečně provádět libovolné operace, aniž by ovlivnil váš VPS hostitel.
Platforma podporuje každého hlavního poskytovatele LLM prostřednictvím LiteLLM, což vám umožňuje konfigurovat OpenAI, Anthropic, Google, Ollama nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI jako backend pro uvažování. Vlastní hosting udržuje vaši kódovou základnu a historii úkolů na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez poplatků za úkol nad rámec toho, co účtuje váš poskytovatel LLM.
Hlavní funkce OpenHands
Autonomní provedení kódu
Čte soubory, píše kód, spouští příkazy a iterativně testuje výstup – to vše v rámci izolovaného kontejnerového sandboxu pro každou relaci.
Podpora LLM od více poskytovatelů
Přineste si svůj vlastní klíč API pro OpenAI, Anthropic, Google nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI prostřednictvím vestavěné integrace LiteLLM.
Procházení webu a vyhledávání
Procházet dokumentaci, vyhledávat na webu a získávat živá data v rámci vícestupňových výzkumných a implementačních úkolů.
Integrace GitHubu
Ověřte se pomocí GitHubu, aby agent mohl autonomně číst repozitáře, vytvářet větve, potvrzovat změny a otevírat pull requesty.
Přístup k souborům pracovního prostoru
Připojte svůj projektový adresář, aby agent četl a upravoval vaše skutečné zdrojové soubory během každé kódovací relace.
Perzistence relace
Historie konverzace a paměť agenta přetrvávají napříč relacemi, takže dlouhodobá práce může pokračovat přesně tam, kde skončila.
Proč provozovat OpenHands u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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