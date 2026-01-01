Nasaďte Photoview jedním kliknutím.
Samoobslužná fotogalerie, která zrcadlí strukturu vašeho souborového systému a nikdy nemění vaše původní soubory.
Vyberte si VPS balíček pro Photoview
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Photoview vytvořit
Photoview je rychlá, self-hostovaná fotogalerie vytvořená pro fotografy a rodiny, kteří chtějí mít své vzpomínky na infrastruktuře, kterou kontrolují. Čte přímo z vaší stávající adresářové struktury – bez procesu importu, bez reorganizace souborů – a automaticky generuje miniatury a náhledy na vašem vlastním serveru.
Na rozdíl od cloudových fotoslužeb Photoview uchovává vaše originály nedotčené a soukromé. Soubory RAW, metadata EXIF, GPS souřadnice a rozpoznávání obličeje – to vše funguje, aniž byste odeslali jedinou fotografii službě třetí strany. Každý uživatel získá vlastní cestu k knihovně, díky čemuž je vhodný pro domácnosti nebo malé týmy sdílející jeden server.
Hlavní funkce Photoview
Alba zrcadlená souborovým systémem
Vaše stávající struktura adresářů se automaticky stane vaší strukturou alb – bez importu, bez reorganizace a bez uzamčení.
Podpora souborů RAW
Nativně prochází a prohlíží formáty RAW fotografií pomocí Darktable, takže fotografové vidí svou celou knihovnu bez konverze.
Rozpoznávání obličeje
Automaticky detekuje a seskupuje fotografie stejné osoby, což usnadňuje nalezení všech fotografií konkrétní osoby napříč tisíci snímky.
Metadata EXIF a GPS
Zobrazuje nastavení fotoaparátu, údaje o objektivu a informace o poloze pro každou fotografii, s volitelným zobrazením mapy využívajícím Mapbox.
Zabezpečené sdílení
Generujte veřejné odkazy pro sdílení jednotlivých fotografií nebo celých alb, s volitelnou ochranou heslem pro řízený externí přístup.
Víceuživatelské knihovny
Každý uživatelský účet se mapuje na vlastní cestu k adresáři na serveru, což udržuje členy rodiny nebo spolupracovníky na oddělených knihovnách v rámci jedné instance.
Proč provozovat Photoview u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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