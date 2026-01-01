Implementujte Redis Commander jedním kliknutím.
Webové uživatelské rozhraní pro správu Redis pro procházení klíčů, úpravu hodnot a monitorování databáze Redis z libovolného prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem Redis Commander vytvořit
Redis Commander je lehké, open-source webové rozhraní pro správu databází Redis. Nabízí stromový prohlížeč pro procházení klíčových prostorů, inline editory pro řetězce, hashe, seznamy, množiny a seřazené množiny a vestavěnou příkazovou konzoli pro spouštění libovolných příkazů Redis. Statistiky serveru – využití paměti, připojené klienty, míra zásahů – jsou na první pohled viditelné na dashboardu.
Toto nasazení sdružuje Redis Commander s instancí Redis 7, takže získáte plně funkční úložiště klíč-hodnota a jeho uživatelské rozhraní pro správu v jediném balíčku. HTTP basic auth chrání webové rozhraní před neoprávněným přístupem a instance Redis je zabezpečena vygenerovaným heslem, takže není vystavena bez přihlašovacích údajů.
Hlavní funkce Redis Commander
Klíčový prohlížeč
Procházejte celý svůj prostor klíčů Redis ve stromovém zobrazení, vyhledávejte podle vzoru a kontrolujte nebo upravujte jakoukoli hodnotu přímo v prohlížeči, aniž byste museli psát příkazy Redis.
Všechny datové typy
Zobrazujte a upravujte řetězce, hashe, seznamy, sady, seřazené sady a streamy pomocí editorů citlivých na typ, které zobrazují data ve strukturovaném, čitelném formátu.
Příkazová konzole
Spouštějte libovolné příkazy Redis z vestavěné konzole a okamžitě uvidíte odpověď – užitečné pro ladění, správu a jednorázové datové operace.
Statistiky serveru
Dashboard zobrazuje metriky serveru Redis v reálném čase, včetně spotřeby paměti, míry zásahů/minutí v keyspace, připojených klientů a doby provozu, vše na první pohled.
HTTP základní autentizace
Webové rozhraní je chráněno ověřením uživatelským jménem a heslem, což zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašim datům Redis prostřednictvím uživatelského rozhraní prohlížeče.
Proč provozovat Redis Commander u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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