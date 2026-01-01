Nasaďte Foundry VTT pomocí instalace na jedno kliknutí.
Špičková platforma pro virtuální stolní hry pro online hraní stolních RPG sezení s mapami, listy postav, automatizací a integrací hlasu a videa.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Foundry VTT vytvořit
Foundry Virtual Tabletop je přední komerční, ale samo-hostovaná platforma pro hraní stolních RPG her online. Postavená na modulárním JavaScriptovém enginu s rozsáhlou podporou pro Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu a desítky dalších systémů prostřednictvím komunitních modulů, poskytuje profesionální dynamické osvětlení, zorné pole, animované žetony, automatizaci hodů kostkou a rozsáhlý makro jazyk pro vlastní herní mechanismy.
Vlastní hosting Foundry na vašem VPS udržuje každou kampaň, list postavy a bojovou mapu pod vaší přímou kontrolou — žádné poplatky SaaS za relaci, žádné měsíční náklady na cloud a žádný přístup třetích stran k herním datům vašich hráčů. Je vyžadována placená licence Foundry a kupuje se jednorázově z foundryvtt.com.
Hlavní funkce Foundry VTT
Dynamické osvětlení a vidění
Mlha války po políčkách, výpočty viditelnosti, dynamické zdroje světla a vidění pro každý žeton poskytují hráčům zážitek z prozkoumávání dungeonů filmové kvality.
Tržiště systémů a modulů
Nativní podpora pro D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu a více než 100 dalších systémů prostřednictvím komunitních modulů a balíčků obsahu.
Automatizace kostek
Vestavěný házecí systém kostek s integrací chatu, analyzátorem vzorců a pravidly pro jednotlivé systémy, která automatizují hody na útok, poškození, záchranné hody a kontroly dovedností.
Hlasový a video chat
Volitelné hlasové a video kanály WebRTC běží přímo ve Foundry, takže skupiny nepotřebují Discord, Zoom ani jiné externí nástroje.
Makra a JavaScript
Plnohodnotný makro systém s přístupem k JavaScriptu ke stavu hry umožňuje herním mistrům automatizovat komplexní mechaniky, vytvářet vlastní tlačítka a dynamické scény.
Trvalé kampaně
Světy, postavy, deníky, scény a data hráčů přetrvávají napříč relacemi a přežijí aktualizace kontejnerů prostřednictvím jednoho pojmenovaného svazku.
Proč provozovat Foundry VTT u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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