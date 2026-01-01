Nasaďte ViewTube jedním kliknutím.
Elegantní, soukromí respektující alternativní front-end pro YouTube pro sledování videí a správu odběrů bez reklam a sledování.
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Co všechno můžete s produktem ViewTube vytvořit
ViewTube je open-source, soukromí respektující alternativní front-end pro YouTube. Umožňuje vám vyhledávat, sledovat a odebírat kanály prostřednictvím čistého, moderního rozhraní, které proxyuje video data, takže YouTube nikdy neuvidí vaši IP adresu, otisk prohlížeče ani historii sledování. Postaveno na API Invidious a Piped, kombinuje propracovaný přehrávač založený na Vue s přeskakováním segmentů SponsorBlock a čištěním miniatur DeArrow.
Samohosting ViewTube na vašem vlastním VPS vám poskytuje osobní zážitek z YouTube bez reklam, který plně ovládáte. Lokální systém účtů ukládá vaše odběry, historii a seznamy skladeb ve vaší vlastní databázi MongoDB namísto účtu Google, zatímco Redis udržuje rychlé odezvy. Sledování kanálů ve stylu RSS vám umožňuje držet krok s tvůrci, aniž byste kdy otevřeli youtube.com.
Hlavní funkce ViewTube
Bez reklam nebo sledování
Videa se streamují přes váš vlastní server, takže nejsou žádné reklamy před videem ani v průběhu videa a YouTube nikdy nevidí vaši IP adresu ani váš otisk prohlížeče.
Předplatné bez Google
Vytvořte si místní účet pro sledování kanálů, vytváření seznamů skladeb a sledování historie — vše uložené ve vaší vlastní databázi, nikoli v účtu Google.
SponsorBlock a DeArrow
Automaticky přeskočte sponzorované segmenty, úvody a autopropagace a nahraďte clickbaitové miniatury a názvy alternativami z davového zdroje.
Moderní přehrávač videa
Propracovaný přehrávač založený na Vue podporuje výběr kvality a kodeku, rychlost přehrávání, režim kina a klávesové zkratky.
Invidious a Piped
Získává data prostřednictvím několika backendů Invidious a Piped, automaticky přepíná mezi instancemi pro spolehlivé přehrávání.
Proč provozovat ViewTube u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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