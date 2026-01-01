Implementujte Kill Bill jedním kliknutím.
Open-source platforma pro fakturaci předplatného a platby pro SaaS, tržiště a podniky založené na spotřebě.
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Co všechno můžete s produktem Kill Bill vytvořit
Kill Bill je v praxi osvědčená open-source platforma pro fakturaci a platby, používaná v produkčním prostředí společnostmi, které měsíčně zpracovávají miliony faktur. Zvládá celý systém monetizace – správu katalogu, předplatné, opakovanou fakturaci, daně a směrování plateb – prostřednictvím modulární architektury, která vám umožňuje kombinovat platební brány, daňové moduly a poskytovatele analytických služeb bez přepisování obchodní logiky.
Vlastní hosting Kill Billu udržuje metadata plateb zákazníků, historii předplatného a cenová pravidla pod vaší plnou kontrolou, bez poplatků za transakci nebo závislosti na dodavateli. Zahrnuté administrátorské rozhraní Kaui poskytuje finančním a podpůrným týmům webovou konzoli pro účty, faktury, vrácení peněz a změny plánů, aniž by bylo nutné napsat jediný API požadavek.
Hlavní funkce Kill Bill
Předplatitelský systém
Modelové zkoušky, smlouvy na dobu určitou, kombinované ceny a komplexní upgrady a downgrady katalogu s automatickým proratováním.
Pluginy platebních bran
Směrujte platby prostřednictvím Stripe, Adyen, Braintree, PayPal a desítek dalších poskytovatelů pomocí zaměnitelných platebních pluginů.
Fakturace a upomínání
Vytvářejte faktury podle plánu, opakujte neúspěšné platby s konfigurovatelnými pravidly pro upomínání a obnovte příjmy bez psaní vlastních skriptů.
Kaui administrátorská konzole
Procházejte účty, vracejte platby, upravujte předplatná a kontrolujte faktury prostřednictvím vyhrazeného webového uživatelského rozhraní, vytvořeného pro týmy podpory a financí.
REST API a pluginy
Plné REST API a SDK pluginu pro Javu/Ruby vám umožňuje integrovat Kill Bill s CRM systémy, daňovými enginy a analytickými nástroji bez forkování jádra.
Připraveno pro víceklientský provoz
Izolujte značky, regiony nebo zákaznické segmenty v rámci jedné instance pomocí vestavěné multi-tenancy s oddělenými katalogy a přihlašovacími údaji.
Proč provozovat Kill Bill u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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