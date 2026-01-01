Implementujte Multi-Scrobbler jedním kliknutím.
Samoobslužné scrobbling centrum, které sleduje přehrávání hudby z Plexu, Jellyfinu, Spotify a dalších na Last.fm, ListenBrainz nebo Maloja.
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Co všechno můžete s produktem Multi-Scrobbler vytvořit
Multi-Scrobbler propojuje každé místo, kde posloucháte hudbu, s každou službou, která ji sleduje. Namísto spoléhání se na vestavěné scrobbling funkce každé hudební aplikace – které zcela chybí u Plexu a Jellyfinu a jsou roztříštěné napříč klienty YouTube Music, Deezer a Subsonic – Multi-Scrobbler centralizuje každé přehrání do jednoho kanálu. Podporuje více než 25 zdrojů a současně přeposílá poslech na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito a další cíle.
Vlastní hostování na vašem VPS udržuje scrobbler v provozu 24/7 vedle vašich dalších mediálních služeb, s veřejnými OAuth callback URL, které mohou Spotify a Last.fm dosáhnout. Webový panel zobrazuje živé poslechy, statistiky podle zdroje a podrobné protokoly, aniž by vystavoval vaši historii poslechu třetí straně SaaS.
Hlavní funkce Multi-Scrobbler
Univerzální pokrytí zdrojů
Sleduje přehrávání ze Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, klientů Subsonic a 25+ dalších hudebních přehrávačů v jediném kanálu.
Více cílů scrobble
Přeposílá každý poslech na Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito a další cíle současně bez ruční duplikace.
Přehled aktuálního stavu
Webové rozhraní zobrazuje aktuálně přehrávané skladby, nedávné záznamy přehrávání a statistiky pro jednotlivé zdroje, abyste si mohli na první pohled ověřit každé připojení.
Chytrá deduplikace
Detekuje duplicitní přehrání hlášené více zdroji přehrávajícími stejnou skladbu a odesílá každé přehrání pouze jednou do vašich scrobble cílů.
Webhook oznámení
Odesílá aktualizace a chyby z funkce Právě se přehrává do Discordu, Gotify, Ntfy nebo Apprise, abyste odhalili nefunkční integrace, aniž byste museli kontrolovat řídicí panel.
Proč provozovat Multi-Scrobbler u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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