Nasaďte Flowise jedním kliknutím.
Open-source low-code platforma pro vytváření orchestračních toků LLM a agentů AI s vizuálním rozhraním drag-and-drop.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Flowise vytvořit
Flowise je open-source low-code platforma, která zpřístupňuje tvorbu sofistikovaných AI aplikací vývojářům a týmům bez nutnosti rozsáhlého kódování. Její vizuální rozhraní s funkcí drag-and-drop vám umožňuje propojit jazykové modely, vektorové databáze, paměťové systémy a externí nástroje do ucelených pracovních postupů. Flowise podporuje modely OpenAI, Anthropic, Google a open-source modely, díky čemuž je flexibilní pro různé případy použití AI od chatbotů po RAG aplikace a autonomní agenty.
Vlastní hostování Flowise na vašem VPS vám dává úplnou kontrolu nad vašimi AI pracovními postupy, konverzačními daty a integrovanými znalostními bázemi. Můžete se připojit k interním databázím a API, ke kterým cloudové platformy nemají přístup, a konfigurovat zdroje speciálně pro vaše LLM úlohy bez cen za volání API nebo obav o soukromí dat.
Hlavní funkce Flowise
Vizuální tvůrce toků
Rozhraní drag-and-drop pro sestavování komplexních AI pipeline z předpřipravených uzlů bez nutnosti psát kód pro orchestraci.
RAG Podpora
Vestavěné funkce generování s rozšířeným vyhledáváním s integrací vektorové databáze pro vytváření AI aplikací založených na znalostech.
Podpora více LLM
Připojte se k OpenAI, Anthropic, Google, Cohere a lokálním open-source modelům z jednoho jednotného rozhraní.
Agent Frameworky
Vytvořte autonomní agenty umělé inteligence, kteří používají nástroje, uvažují nad vícestupňovými úkoly a udržují konverzační paměť napříč relacemi.
Integrace API
Zpřístupněte jakýkoli tok jako koncový bod API pro přímou integraci funkcí umělé inteligence do vašich stávajících aplikací a pracovních postupů.
Proč provozovat Flowise u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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