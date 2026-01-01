Implementujte GitLab jedním kliknutím.
Kompletní open-source DevOps platforma kombinující hostování Gitu, CI/CD pipeline a správu projektů v jedné aplikaci.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem GitLab vytvořit
GitLab Community Edition je komplexní DevOps platforma, která v jediné self-hosted aplikaci kombinuje hosting Git repozitářů, CI/CD automatizaci, sledování požadavků, revizi kódu a registr kontejnerů. Eliminuje potřebu integrovat více samostatných nástrojů a poskytuje týmům kompletní platformu pro životní cyklus vývoje softwaru pod plnou kontrolou organizace.
Self-hosting GitLabu odstraňuje platby za uživatele a uchovává zdrojový kód, CI/CD tajemství a výsledky bezpečnostních skenů na infrastruktuře, kterou vlastníte. Poznámka: počáteční spuštění trvá 3–10 minut, protože se inicializují všechny interní služby — chyby 502 během tohoto okna jsou normální. Pro nasazení v malých týmech jsou doporučena minimálně 2 CPU jádra a 4 GB RAM.
Hlavní funkce GitLab
Integrované CI/CD procesy
Integrované spouštěče pipeline automatizují testování, sestavování Docker image a nasazení, aniž by se spoléhaly na Jenkins nebo externí CI služby.
Registr kontejnerů
Ukládejte a spravujte obrazy Docker přímo vedle vašeho kódu ve vestavěném soukromém registru kontejnerů.
Pracovní postupy žádostí o sloučení
Revize kódu s vloženými komentáři, pravidly schvalování a šablonami žádostí o sloučení zajišťuje brány kvality pro každou změnu.
Bezpečnostní skenování
Vestavěné SAST, skenování závislostí a detekce citlivých údajů identifikují zranitelnosti dříve, než se kód dostane do produkce.
Sledování problémů a plánování
Nástěnky, milníky, štítky a plány umožňují týmům plánovat a sledovat práci na stejné platformě, kde se nachází kód.
Proč provozovat GitLab u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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