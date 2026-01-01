Nainstalujte Foxel jedním kliknutím.
Privátní cloudové úložiště s vlastním hostingem se sémantickým vyhledáváním poháněným umělou inteligencí napříč fotografiemi, videi a dokumenty.
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Co všechno můžete s produktem Foxel vytvořit
Foxel je open-source platforma pro privátní cloudové úložiště, která sjednocuje soubory napříč lokálními disky, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox a dalšími backendy za jediným webovým rozhraním. Jeho hlavní funkcí je sémantické vyhledávání poháněné umělou inteligencí (AI), které vám umožňuje najít fotografie, videa a dokumenty pomocí popisů v přirozeném jazyce namísto názvů souborů.
Vlastní hostování Foxelu udržuje vaši osobní mediální knihovnu, pracovní archivy a sdílené týmové soubory na infrastruktuře, kterou plně kontrolujete — žádné poplatky za uživatele, žádná vlastnická závislost a žádné skenování vašich dat třetí stranou za účelem vytváření embeddingů. Řízení přístupu na základě rolí, podepsané sdílené odkazy a mapování protokolů přes S3 API a WebDAV jej činí vhodným pro jednotlivce i malé týmy.
Hlavní funkce Foxel
Sémantické vyhledávání s AI
Najděte fotografie a dokumenty tak, že je popíšete jednoduchým jazykem pomocí konfigurovatelných modelů vkládání a vektorových databází Milvus nebo Qdrant.
Jednotné backendy úložiště
Připojte lokální disky, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox a další pod jedno rozhraní pro procházení pomocí připojitelných adaptérů.
Řízení přístupu na základě rolí
Definujte vlastní role s oprávněními pro čtení, zápis, mazání a sdílení na základě cesty, pomocí zástupných znaků, regulárních výrazů a pravidel se seřazenou prioritou.
Integrovaný náhled souboru
Streamujte obrázky, videa, soubory PDF, dokumenty Office, text a zdrojový kód přímo v prohlížeči bez stahování původního souboru.
Mapování protokolů
Zpřístupněte své úložiště prostřednictvím koncových bodů kompatibilních s S3, přípojných bodů WebDAV a podepsaných přímých odkazů pro skripty, aplikace a správce souborů OS.
Plugin a AI asistent
Platformu lze rozšířit o pluginy založené na manifestu a integrovaného agenta AI, který provádí souborové operace a automatizační úlohy.
Proč provozovat Foxel u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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