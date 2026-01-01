Implementujte Jellyseerr s instalací na jedno kliknutí.
Nástroj pro správu požadavků na média, který uživatelům umožňuje objevovat a žádat o filmy a seriály pro Jellyfin, Emby a Plex.
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Co všechno můžete s produktem Jellyseerr vytvořit
Jellyseerr je rozhraní pro správu a podávání žádostí o média pro vlastní mediální servery, navržené tak, aby uživatelům poskytlo elegantní způsob, jak objevovat a žádat o obsah bez přímého přístupu k Sonarr nebo Radarr. Uživatelé procházejí bohatý katalog, podávají žádosti a dostávají oznámení, když je obsah k dispozici – zatímco administrátoři schvalují žádosti a spravují jejich plnění prostřednictvím přehledného ovládacího panelu.
Vlastní hostování Jellyseerr vedle vašeho mediálního serveru uchovává veškerou historii žádostí, uživatelské účty a integrační pověření na vašem vlastním VPS. Uživatelé mohou procházet a žádat o obsah 24 hodin denně z jakéhokoli zařízení, s jednotným přihlášením z jejich stávajících účtů Jellyfin, Emby nebo Plex, díky čemuž je zážitek plynulý od okamžiku přihlášení.
Hlavní funkce Jellyseerr
Jellyfin SSO
Uživatelé se přihlásí pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů Jellyfin, Emby nebo Plex – není nutné vytvářet samostatný účet pro vaše stávající uživatele mediálního serveru.
Integrace Sonarr a Radarr
Schválené požadavky jsou odesílány přímo do Sonarr nebo Radarr pro automatické stažení a přidání do knihovny bez ručních kroků administrátora.
Pracovní postup schvalování žádostí
Administrátoři kontrolují čekající požadavky z centrálního řídicího panelu a schvalují nebo zamítají je jediným kliknutím, než začne plnění.
Detailní oprávnění
Řízení přístupu na základě rolí s kvótami a limity požadavků pro jednotlivé uživatele zabraňuje tomu, aby jeden uživatel přetížil fronty pro stahování.
Vícekanálová oznámení
Upozorněte uživatele prostřednictvím Discordu, Telegramu, Slacku, e-mailu, Pushoveru a webhooků, když je jejich požadovaný obsah k dispozici ke zhlédnutí.
Proč provozovat Jellyseerr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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