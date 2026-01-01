Implementujte Moniku instalací na jedno kliknutí.
Open-source správce osobních vztahů pro soukromé sledování kontaktů, konverzací a životních událostí.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Monica vytvořit
Monica je open-source systém pro správu osobních vztahů postavený na Laravelu, který vám pomáhá pamatovat si vše důležité o lidech ve vašem životě. Dokumentujte kontakty, konverzace, narozeniny, nápady na dárky, dluhy a životní události v jediném soukromém rozhraní dostupném ve 27 jazycích. Na rozdíl od sociálních sítí a cloudových správců kontaktů je Monica navržena pro self-hosting, takže vaše nejosobnější data nikdy neopustí vaši infrastrukturu.
Protože Monica ukládá detaily vztahů, které byste nikdy nesvěřili komerční platformě — rodinnou anamnézu, soukromé konverzace, osobní preference — její provozování na vašem vlastním VPS zajišťuje úplnou datovou suverenitu bez reklamy, bez sledování chování a bez přístupu třetích stran k vašim informacím.
Hlavní funkce Monica
Deník kontaktů
Zaznamenávejte každou konverzaci, aktivitu a interakci s kontaktem spolu s poznámkami a připomenutími, aby se na nic důležitého nezapomnělo.
Připomenutí narozenin a událostí
Nastavte si e-mailová připomenutí pro narozeniny, výročí a vlastní události, abyste nikdy nezmeškali důležité datum ve vašem vztahu.
Sledování dárků a dluhů
Zaznamenávejte nápady na dárky a minulé dárky pro každý kontakt a sledujte neformální dluhy a půjčky, abyste udrželi vztahy bez finančních nejasností.
Mapování vztahů
Definujte vztahy mezi kontakty a vytvářejte rodokmeny, abyste porozuměli a zdokumentovali spojení mezi lidmi, které znáte.
Plné vlastnictví soukromí
Všechna data zůstávají na vašem VPS bez přístupu třetích stran, bez reklamního profilování a s úplnou kontrolou nad zálohami a exporty.
Proč provozovat Monica u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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