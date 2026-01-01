Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Co všechno můžete s produktem Apache SkyWalking vytvořit
Apache SkyWalking je projekt člena CNCF, který poskytuje komplexní pozorovatelnost pro cloud-nativní a distribuované systémy. Shromažďuje distribuované trasování, metriky služeb, korelaci logů a nepřetržité profilování pomocí eBPF – což inženýrským týmům poskytuje jednotný pohled na celý jejich stack, aniž by musely spojovat samostatné nástroje. Vestavěné topologické mapy a upozornění usnadňují identifikaci hotspotů latence, selhání závislostí a anomálií dříve, než eskalují.
Toto nasazení spojuje server SkyWalking OAP s BanyanDB, nativním úložištěm časových řad SkyWalkingu, čímž eliminuje potřebu externího Elasticsearch nebo jiné databáze. Vlastní hosting vám dává plnou kontrolu nad vašimi telemetrickými daty – datové části trasování, metriky výkonu služeb a výsledky profilování zůstávají zcela na vaší vlastní infrastruktuře bez cen za jednotlivé spany.
Hlavní funkce Apache SkyWalking
Distribuované sledování
Zaznamenává kompletní trasování požadavků napříč mikroslužbami s automatickou propagací kontextu, odhaluje závislosti služeb a rozdělení latence na jednotlivé operace.
eBPF Profilování
Nepřetržité profilování CPU a paměti pomocí eBPF monitoruje běžící proces bez změn kódu a identifikuje kritická místa v produkčním prostředí bez režie vzorkování.
Mapy topologie služeb
Automaticky generované topologické diagramy v reálném čase zobrazují vztahy volání, chybovost a propustnost mezi každou službou ve vaší architektuře.
Log Correlation
Propojuje záznamy protokolu s trasovacím rozpětím, které je vytvořilo, abyste mohli přejít z neúspěšného požadavku přímo na relevantní řádky protokolu bez ručního vyhledávání.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Proč provozovat Apache SkyWalking u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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