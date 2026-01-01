Nasaďte Universal Media Server s instalací na jedno kliknutí.
Open-source mediální server kompatibilní s DLNA pro streamování videa, hudby a fotografií na jakoukoli kompatibilní televizi, konzoli nebo přehrávač.
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Co všechno můžete s produktem Universal Media Server vytvořit
Universal Media Server je open-source mediální server kompatibilní s DLNA, který streamuje video, hudbu a fotografie na jakékoli kompatibilní přehrávací zařízení – včetně chytrých televizorů, herních konzolí, Blu-ray přehrávačů a mobilních aplikací. Zajišťuje transkódování za běhu pro formáty nepodporované cílovým zařízením, s využitím FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth a VLC jako backendů pro zpracování.
Vestavěné webové rozhraní vám umožňuje konfigurovat mediální složky, profily transkódování a nastavení připojených zařízení z libovolného prohlížeče. Není vyžadována žádná externí databáze – Universal Media Server ukládá svou konfiguraci lokálně a automaticky vytváří mezipaměti metadat. Vlastní hostování na vašem VPS udržuje veškerý mediální provoz pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce Universal Media Server
Streamování DLNA a UPnP
Přenáší video, audio a obrázky na jakékoli zařízení kompatibilní s DLNA nebo UPnP – chytré televize, konzole, Blu-ray přehrávače a mobilní aplikace.
Transkódování za běhu
Automaticky převádí média do formátu, který cílové zařízení podporuje, pomocí FFmpeg, MEncoder, VLC a dalších přibalených transkodérů.
Rozhraní pro správu webu
Nakonfigurujte složky médií, profily zařízení a nastavení překódování z administračního rozhraní v prohlížeči bez přístupu k příkazovému řádku.
Široká podpora formátů
Zpracovává prakticky každý video a audio formát, včetně MKV, AVI, MP4, FLAC a dalších, s automatickou detekcí kodeků pro každé zařízení.
Bez databáze
Mezipaměti konfigurace a metadat jsou uloženy jako lokální soubory – pro spuštění serveru není potřeba žádná samostatná databázová služba.
Proč provozovat Universal Media Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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