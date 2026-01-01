Implementujte Remark42 s instalací na jedno kliknutí.
Open-source komentovací systém s důrazem na soukromí pro blogy a webové stránky – lehká samoobslužná alternativa k Disqusu.
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Co všechno můžete s produktem Remark42 vytvořit
Remark42 je lehký open-source komentovací systém pro blogy a webové stránky, navržený jako alternativa respektující soukromí k Disqus, Facebook Comments a dalším komerčním platformám pro komentáře. Je napsán v Go pro nízkou spotřebu paměti a vysokou souběžnost a vkládá se pomocí jediného JavaScriptového úryvku na jakékoli webové stránky — statické HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js nebo jakýkoli jiný framework — pro přidání vláknových diskusí bez sledování návštěvníků nebo zobrazování reklam.
Vlastní hostování Remark42 na vašem VPS udržuje každý komentář čtenáře, hlas a účet uvnitř vaší infrastruktury, namísto toho, aby byly těženy třetí stranou SaaS pro reklamní účely. Kompaktní stack běží v jediném kontejneru s integrovaným úložištěm BoltDB — není vyžadována žádná samostatná databáze ani cache.
Hlavní funkce Remark42
Jednoduché vložení
Vložte jediný JavaScriptový úryvek na jakoukoli webovou stránku pro přidání vláknových komentářů — funguje se statickými weby, blogy a jakýmkoli frameworkem, který umožňuje vlastní HTML.
Víceposkytovatelský OAuth
Návštěvníci se přihlašují pomocí Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, nebo prostřednictvím anonymního ověření nebo ověření pomocí odkazu v e-mailu.
S důrazem na soukromí
Žádné sledovací pixely, žádné soubory cookie třetích stran, žádné profilování chování – Remark42 ukládá pouze to, co je potřeba k zobrazení komentářů a oznámení.
Markdown a vlákna
Plná podpora Markdownu včetně bloků kódu, vnořených odpovědí, hlasování a úprav a mazání s nastavitelnými časovými okny.
Moderační nástroje
Vestavěné administrátorské nástroje pro hromadnou moderaci, blokování IP adres, filtrování vulgárních výrazů, vyhledávání komentářů a oznámení e-mailem/Telegramem o nových komentářích.
Záloha a export
Kompaktní úložiště BoltDB s automatickými denními zálohami, importér pro komentáře z Disqus a WordPress a export do JSON pro migraci.
Proč provozovat Remark42 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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