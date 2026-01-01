Implementujte Snac2 jedním kliknutím.
Minimalistický jednoúčelový ActivityPub server napsaný v přenosném C pro připojení k Fediverse s zanedbatelnou spotřebou zdrojů.
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Co všechno můžete s produktem Snac2 vytvořit
Snac2 je minimalistická instance ActivityPub napsaná v přenosném C bez závislostí na databázi — všechna data jsou uložena jako prosté soubory na disku. Navrženo pro jednotlivce a malé instance, federuje s Mastodonem, Pleromou, Pixelfedem a širším Fediversem, zatímco pohodlně běží na malých instancích VPS nebo jednodeskových počítačích.
Vlastní hostování Snac2 vám dává osobní identitu na Fediverse, aniž byste se spoléhali na instance třetích stran, které se mohou vypnout, defederovat nebo změnit zásady. Architektura s jedním binárním souborem, absence databáze a API kompatibilní s Mastodonem činí Snac2 jedním z nejlehčích a nejsnáze udržovatelných způsobů účasti v decentralizovaných sociálních médiích.
Hlavní funkce Snac2
Bez nutnosti databáze
Všechny příspěvky, sledující a konfigurace jsou uloženy jako prosté soubory na disku – žádná MySQL ani PostgreSQL k instalaci, ladění nebo samostatnému zálohování.
Kompatibilita s Mastodon API
Používejte stávající mobilní a desktopové klienty Mastodonu k publikování, procházení časových os a správě oznámení, aniž byste se museli učit nové nástroje.
ActivityPub federace
Sledujte a komunikujte s uživateli na Mastodonu, Pleromě, Pixelfedu, Akkomě a jakémkoli jiném serveru kompatibilním s ActivityPub ve Fediverse.
Minimální nároky na zdroje
Napsáno v přenosném C jako jediný staticky přátelský binární soubor, Snac2 běží v několika megabajtech RAM a v klidovém stavu má téměř nulové využití CPU.
Víceuživatelská podpora
Hostujte více než jeden účet na stejné instanci z příkazového řádku, což je užitečné pro rodiny nebo malé komunity, které sdílí jeden VPS.
Design s důrazem na soukromí
Žádné sledování, žádná analytika, žádné skripty třetích stran – vaše časová osa zůstává na vašem VPS a seznam vašich sledujících nikdy neopustí váš disk.
Proč provozovat Snac2 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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