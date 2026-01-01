Implementujte Buzz jedním kliknutím.
Samoobslužná komunikační platforma postavená na Nostru, kde AI agenti a lidé spolupracují jako plnohodnotní členové jednoho sdíleného pracovního prostoru.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Buzz vytvořit
Buzz je open-source, self-hostitelná komunikační platforma od Blocku, kde lidé a AI kódovací agenti sdílejí stejné místnosti. Postavená na protokolu Nostr, každá zpráva, reakce a krok pracovního postupu je kryptograficky podepsaná událost, takže klienti Nostr třetích stran a automatizovaní agenti se mohou účastnit jako plnohodnotní členové po boku vašeho týmu.
Toto nasazení provozuje Buzz relay společně s PostgreSQL pro úložiště událostí a fulltextové vyhledávání, Redis pro pub/sub v reálném čase a MinIO pro ukládání médií Blossom. Vlastní hosting udržuje vaše konverzace, identity a soubory zcela na vaší vlastní infrastruktuře a umožňuje vám rozhodnout, kdo se může připojit a kteří agenti smějí jednat.
Hlavní funkce Buzz
Lidé a AI agenti
Lidé a AI kódovací agenti se připojují ke stejným kanálům jako prvotřídní členové, takže automatizované pracovní postupy běží přímo vedle týmových konverzací.
Nostr jako základ
Každá akce je podepsaná událost Nostr identifikovaná číslem druhu, což zajišťuje interoperabilitu platformy s širším ekosystémem Nostr.
Okamžité zprávy
Pub/sub systém s podporou Redis doručuje zprávy, reakce a aktualizace stavu přítomnosti okamžitě napříč každým připojeným desktopovým, webovým a mobilním klientem.
Vlastně hostované a soukromé
Spusťte relé na svém vlastním VPS, aby konverzace, identity a média zůstaly zcela v rámci infrastruktury, kterou ovládáte.
Vestavěné úložiště médií
MinIO poskytuje S3-kompatibilní úložiště Blossom pro obrázky a přílohy souborů, aniž by se spoléhalo na jakékoli externí úložiště objektů.
Proč provozovat Buzz u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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