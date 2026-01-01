Nasaďte FalkorDB jedním kliknutím.
Vysoce výkonná grafová databáze vytvořená pro GraphRAG, znalostní grafy a dotazy Cypher v reálném čase ve velkém měřítku.
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Co všechno můžete s produktem FalkorDB vytvořit
FalkorDB je open-source grafový databázový engine postavený na Redis, navržený pro vysoce výkonné grafové dotazy používající dotazovací jazyk OpenCypher. Ukládá grafová data nativně v paměti, umožňující doby průchodu v řádu submilisekund napříč komplexními vztahy entit – což z něj činí ideální řešení pro pipeline GraphRAG, doporučovací systémy, detekci podvodů, grafy identit a analýzu síťové topologie.
FalkorDB je dodáván s vestavěným uživatelským rozhraním (UI) založeným na prohlížeči na portu 3000, což vám umožňuje prozkoumávat grafy, spouštět Cypher dotazy a vizualizovat vztahy uzlů a hran bez jakýchkoli dalších nástrojů. Vlastní hostování na vlastním VPS udržuje svá grafová data plně pod svou kontrolou, bez omezení dotazů, bez cen za uzel a s přímým přístupem k doladění nastavení výkonu.
Hlavní funkce FalkorDB
Dotazovací jazyk OpenCypher
Pište expresivní grafové dotazy pomocí OpenCypher, průmyslového standardu deklarativního jazyka pro procházení uzlů, hran a vzorů.
Vestavěné webové uživatelské rozhraní
Prozkoumejte grafy, spouštějte dotazy Cypher a vizualizujte vztahy přímo v prohlížeči bez instalace jakýchkoli dalších klientských nástrojů.
Výkon v paměti
Grafová data jsou nativně uložena v paměti, což umožňuje doby průchodu v řádu mikrosekund i napříč hluboce propojenými, víceúrovňovými vztahy.
GraphRAG připraveno
Optimalizováno pro pipeline pro generování s rozšířeným vyhledáváním, které vyžadují přesné procházení znalostních grafů s nízkou latencí během inference.
Kompatibilní s protokolem Redis
Mluví protokolem Redis, takže jakákoli klientská knihovna Redis se může připojit k FalkorDB bez dalších ovladačů nebo vlastních SDK.
Ověření hesla
Zabezpečte přístup ověřováním heslem na úrovni Redis, čímž chráníte svá grafová data před neoprávněnými připojeními.
Proč provozovat FalkorDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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