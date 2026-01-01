Sleva až 69 % na Bludit

Implementujte Bludit jedním kliknutím.

Jednoduchý, rychlý a bezpečný CMS typu flat-file pro osobní blogy a malé weby bez nutnosti databáze.

Spusťte svou aplikaci okamžitě
Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
Vybrat balíček
30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Bludit jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro Bludit

68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Bludit vytvořit

Bludit je open-source redakční systém typu flat-file, který ukládá každý příspěvek, stránku a nastavení jako soubory Markdown a JSON na disk. Protože nepotřebuje MySQL, PostgreSQL ani žádnou jinou databázi, je celý systém lehčí, rychlejší na zálohování a snadněji se migruje mezi servery než tradiční PHP CMS.

Vlastní hosting Bluditu na VPS dává blogerům a majitelům malých webů plné vlastnictví jejich obsahu a šablon, bez poplatků za hosting třetích stran a bez závislosti na platformě. Příspěvky lze upravovat z administrace v prohlížeči nebo přímo v souborovém systému a projekt je dodáván s vestavěným správcem obrázků, systémem pluginů a moderními šablonami připravenými k přizpůsobení.

Začít
Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Bludit

Bez nutnosti databáze

Ukládá veškerý obsah do plochých souborů Markdown a JSON, takže nasazení, zálohování a správa verzí jsou stejně jednoduché jako zkopírování složky.

Publikování v Markdownu

Pište příspěvky a stránky v Markdownu pomocí editoru v prohlížeči, který podporuje koncepty, plánované publikování a kategorie.

Motivy a pluginy

Přizpůsobte vzhled s vestavěnými moderními motivy a rozšiřte funkčnost prostřednictvím systému pluginů, aniž byste se dotkli základního kódu.

Integrovaný správce obrázků

Nahrávejte, organizujte a vkládejte obrázky z knihovny médií integrované do administrace bez externích úložišť.

Víceuživatelské role

Pozvěte editory a autory s odlišnými oprávněními, aby více přispěvatelů mohlo publikovat, aniž by sdíleli jeden účet.

Proč provozovat Bludit u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
Začít
Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
Omkar

Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.

Sylvain
Sylvain

Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

Herriman
Herriman

VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.

Martin K
Martin K

Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.

30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

Začít

Objevte další aplikace k implementaci

WordPress

WordPress

WordPress je světově nejpopulárnější tvůrce webových stránek a CMS

Implementovat
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Proměňte jakýkoli veřejný kanál Telegramu na mikroblog optimalizovaný pro SEO s RSS

Implementovat
Ghost

Ghost

Ghost je výkonná platforma pro profesionální publikování

Implementovat
Zobrazit všechny aplikace

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.