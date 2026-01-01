Implementujte Bludit jedním kliknutím.
Jednoduchý, rychlý a bezpečný CMS typu flat-file pro osobní blogy a malé weby bez nutnosti databáze.
Vyberte si VPS balíček pro Bludit
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Bludit vytvořit
Bludit je open-source redakční systém typu flat-file, který ukládá každý příspěvek, stránku a nastavení jako soubory Markdown a JSON na disk. Protože nepotřebuje MySQL, PostgreSQL ani žádnou jinou databázi, je celý systém lehčí, rychlejší na zálohování a snadněji se migruje mezi servery než tradiční PHP CMS.
Vlastní hosting Bluditu na VPS dává blogerům a majitelům malých webů plné vlastnictví jejich obsahu a šablon, bez poplatků za hosting třetích stran a bez závislosti na platformě. Příspěvky lze upravovat z administrace v prohlížeči nebo přímo v souborovém systému a projekt je dodáván s vestavěným správcem obrázků, systémem pluginů a moderními šablonami připravenými k přizpůsobení.
Hlavní funkce Bludit
Bez nutnosti databáze
Ukládá veškerý obsah do plochých souborů Markdown a JSON, takže nasazení, zálohování a správa verzí jsou stejně jednoduché jako zkopírování složky.
Publikování v Markdownu
Pište příspěvky a stránky v Markdownu pomocí editoru v prohlížeči, který podporuje koncepty, plánované publikování a kategorie.
Motivy a pluginy
Přizpůsobte vzhled s vestavěnými moderními motivy a rozšiřte funkčnost prostřednictvím systému pluginů, aniž byste se dotkli základního kódu.
Integrovaný správce obrázků
Nahrávejte, organizujte a vkládejte obrázky z knihovny médií integrované do administrace bez externích úložišť.
Víceuživatelské role
Pozvěte editory a autory s odlišnými oprávněními, aby více přispěvatelů mohlo publikovat, aniž by sdíleli jeden účet.
Proč provozovat Bludit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.