Nainstalujte FreeScout jedním kliknutím.
Odlehčený open-source systém pro help desk a sdílenou doručenou poštu pro profesionální zákaznickou podporu bez poplatků za agenta.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FreeScout vytvořit
FreeScout je bezplatná, open-source platforma pro help desk a sdílenou schránku, postavená na PHP a Laravelu, navržená jako alternativa s vlastním hostingem k Help Scout a Zendesk. Nabízí známé, profesionální rozhraní podpory s podporou více schránek, detekcí kolizí, uloženými odpověďmi a automatizací pracovních postupů – vše, co tým potřebuje k efektivní správě zákaznických dotazů bez placení poplatků za předplatné na agenta.
Nasazení FreeScoutu na vašem VPS s MariaDB vám dává plnou datovou suverenitu nad každou zákaznickou konverzací, neomezený počet agentů a schránek a svobodu rozšířit funkčnost prostřednictvím modulárního systému. Neexistuje žádná cena za agenta, žádné limity konverzací a žádné riziko, že dodavatel zvýší náklady nebo ukončí službu.
Hlavní funkce FreeScout
Sdílená schránka
Více agentů spolupracuje na stejné e-mailové schránce s detekcí kolizí, která zabraňuje duplicitním odpovědím stejnému zákazníkovi.
Automatizace pracovních postupů
Automatizujte opakované akce pomocí vlastních pravidel – automaticky přiřazujte tikety, odesílejte předpřipravené odpovědi a spouštějte oznámení na základě podmínek.
Podpora více e-mailových schránek
Spravujte oddělené schránky pro různá oddělení, značky nebo produkty z jediné instalace FreeScout.
Uložené odpovědi
Vytvořte knihovnu šablon odpovědí pro časté dotazy, aby agenti mohli odpovídat přesně a konzistentně během několika sekund.
Modulový systém
Rozšiřte funkčnost pomocí komunitních modulů pro živý chat, průzkumy spokojenosti, znalostní bázi a integrace třetích stran.
Proč provozovat FreeScout u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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