Nasaďte Fleet instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu zařízení pro dotazování, monitorování a zabezpečení koncových bodů napříč macOS, Windows, Linux a ChromeOS.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Fleet vytvořit
Fleet je open-source platforma pro správu zařízení postavená na osquery, která týmům pro zabezpečení a IT poskytuje přístup v reálném čase podobný SQL ke každému registrovanému koncovému bodu. Na rozdíl od tradičních nástrojů MDM nebo nástrojů založených na agentech může Fleet okamžitě odpovídat na otázky týkající se stavu zařízení — nainstalovaný software, spuštěné procesy, otevřená síťová připojení, přihlášení uživatelé — z webového panelu nebo API namísto čekání na plánovaná okna sběru dat.
Vlastní hostování Fleet na vašem vlastním VPS udržuje veškerou telemetrii koncových bodů na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez poplatků za zařízení a bez dat odesílaných externím SaaS. Jediná instance Fleet může spravovat stovky až tisíce zařízení napříč macOS, Windows, Linux a ChromeOS z jednoho jednotného rozhraní.
Hlavní funkce Fleet
Dotazy živých koncových bodů
Spouštějte SQL dotazy na jakémkoli registrovaném zařízení v reálném čase, abyste získali odpovědi na bezpečnostní a IT otázky, aniž byste museli čekat na naplánované skenování.
Správa zranitelností
Fleet průběžně porovnává nainstalované verze softwaru s databázemi CVE a odhaluje zranitelné balíčky napříč všemi registrovanými zařízeními.
Meziplatformní MDM
Zaregistrujte a spravujte zařízení macOS a Windows prostřednictvím nativních MDM profilů bez nasazení samostatného MDM serveru.
Prosazování zásad
Definujte očekávaný stav zařízení jako zásady a z centrálního řídicího panelu sledujte, které koncové body vyhovují a které vyžadují nápravu.
GitOps konfigurace
Spravujte dotazy, zásady a konfigurace agentů jako kód v Gitu, aby změny byly verzované a auditovatelné.
REST API a CLI
Automatizujte registraci, plánování dotazů a reportování prostřednictvím plného REST API nebo nástroje příkazového řádku fleetctl.
Proč provozovat Fleet u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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