Implementujte Apache Solr jedním kliknutím.
Podniková open-source vyhledávací platforma zajišťující fulltextové vyhledávání, fasetovou navigaci a indexování v reálném čase pro jakoukoli aplikaci.
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Co všechno můžete s produktem Apache Solr vytvořit
Apache Solr je v praxi osvědčená open-source vyhledávací platforma postavená na Apache Lucene, kterou používají tisíce organizací po celém světě. Zvládá fulltextové vyhledávání, fasetové procházení, zvýrazňování výsledků, prostorové vyhledávání a zpracování bohatých dokumentů – to vše prostřednictvím REST API, které funguje s jakýmkoli jazykem nebo frameworkem.
Vlastní hostování Solru na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad vaší vyhledávací infrastrukturou, soukromím dat a laděním výkonu bez poplatků za dotaz nebo závislosti na dodavateli. Ať už potřebujete vyhledávání na webu, objevování produktů pro e-commerce nebo získávání podnikových dokumentů, zralý ekosystém Solru a rozšiřitelné schéma z něj dělají osvědčený základ.
Hlavní funkce Apache Solr
Fulltextové vyhledávání
Textová analýza poháněná Lucene s tokenizací, stemmingem, synonymy a laděním relevance poskytuje přesné výsledky napříč velkými sbírkami dokumentů.
Fasetová navigace
Nativní fasetování umožňuje uživatelům zúžit výběr podle kategorie, ceny, data nebo jakéhokoli indexovaného pole – standardní mechanismus za rozhraními pro e-commerce a filtrování obsahu.
Indexování v reálném čase
Dokumenty zapsané do indexu se stanou prohledávatelnými během několika sekund, což podporuje vyhledávání v téměř reálném čase pro aplikace, které vyžadují aktuální výsledky.
Pokročilé zpracování dokumentů
Vestavěná integrace Apache Tika automaticky extrahuje a indexuje text z PDF, dokumentů Word, HTML a více než tisíce dalších formátů souborů.
REST API
Dotazujte se a aktualizujte index přes HTTP s odpověďmi ve formátu JSON, XML nebo CSV – není potřeba žádná klientská knihovna specifická pro Solr pro integraci s jakýmkoli stackem.
Proč provozovat Apache Solr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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