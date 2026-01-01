Implementujte Apache Tika instalací na jedno kliknutí.
Open-source nástroj pro analýzu obsahu, který detekuje a extrahuje metadata a text z více než tisíce typů souborů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Apache Tika vytvořit
Apache Tika je framework pro detekci a analýzu obsahu, který zpřístupňuje jediné REST API pro extrakci textu, metadat a struktury z více než tisíce formátů souborů, včetně PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, obrázků, zvuku, videa a archivních souborů. Namísto integrace desítek knihoven pro parsování pro každý formát aplikace odesílají nezpracované bajty na Tika Server a přijímají normalizovaný výstup.
Vlastní hostování Tika Serveru na vašem vlastním VPS udržuje obsah dokumentů na infrastruktuře, kterou kontrolujete — což je důležité pro důvěrné smlouvy, interní záznamy a regulovaná data — a zároveň eliminuje poplatky za dokument a omezení rychlosti účtované hostovanými extrakčními API. Kompletní obraz disku je dodáván s Tesseract OCR a GDAL, takže naskenované soubory PDF a obrazové soubory jsou prohledávatelné ihned po instalaci.
Hlavní funkce Apache Tika
Více než tisíc formátů
Zpracujte PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, obrázky, zvuk, video a desítky archivních formátů prostřednictvím jednoho konzistentního rozhraní REST.
Integrované OCR
Plný obrazový balíček sdružuje Tesseract s jazykovými balíčky pro angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu a španělštinu, takže naskenované soubory PDF a obrázkové soubory poskytují prohledávatelný text bez dalších služeb.
Server REST API
Koncové body pro extrakci textu, metadata, detekci jazyka a identifikaci typu MIME umožňují jakémukoli backendu integrovat zpracování dokumentů pomocí jednoduchého požadavku HTTP POST.
Detekce jazyka
Automaticky identifikujte jazyk jakéhokoli extrahovaného textu, což umožňuje následné indexování vyhledávání, překlad a směrovací kanály bez nutnosti sdružovat další knihovny.
Pipeline připraven
Slouží jako fáze extrakce pro vyhledávací platformy, ingesci RAG, pracovní postupy e-discovery a systémy pro digitální archivaci, které potřebují normalizovaný text z heterogenních dokumentů.
Proč provozovat Apache Tika u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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