Sleva až 69 % na Apache Tika

Implementujte Apache Tika instalací na jedno kliknutí.

Open-source nástroj pro analýzu obsahu, který detekuje a extrahuje metadata a text z více než tisíce typů souborů.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Apache Tika instalací na jedno kliknutí.

Vyberte si VPS balíček pro Apache Tika

68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Apache Tika vytvořit

Apache Tika je framework pro detekci a analýzu obsahu, který zpřístupňuje jediné REST API pro extrakci textu, metadat a struktury z více než tisíce formátů souborů, včetně PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, obrázků, zvuku, videa a archivních souborů. Namísto integrace desítek knihoven pro parsování pro každý formát aplikace odesílají nezpracované bajty na Tika Server a přijímají normalizovaný výstup.

Vlastní hostování Tika Serveru na vašem vlastním VPS udržuje obsah dokumentů na infrastruktuře, kterou kontrolujete — což je důležité pro důvěrné smlouvy, interní záznamy a regulovaná data — a zároveň eliminuje poplatky za dokument a omezení rychlosti účtované hostovanými extrakčními API. Kompletní obraz disku je dodáván s Tesseract OCR a GDAL, takže naskenované soubory PDF a obrazové soubory jsou prohledávatelné ihned po instalaci.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Apache Tika

Více než tisíc formátů

Zpracujte PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, obrázky, zvuk, video a desítky archivních formátů prostřednictvím jednoho konzistentního rozhraní REST.

Integrované OCR

Plný obrazový balíček sdružuje Tesseract s jazykovými balíčky pro angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu a španělštinu, takže naskenované soubory PDF a obrázkové soubory poskytují prohledávatelný text bez dalších služeb.

Server REST API

Koncové body pro extrakci textu, metadata, detekci jazyka a identifikaci typu MIME umožňují jakémukoli backendu integrovat zpracování dokumentů pomocí jednoduchého požadavku HTTP POST.

Detekce jazyka

Automaticky identifikujte jazyk jakéhokoli extrahovaného textu, což umožňuje následné indexování vyhledávání, překlad a směrovací kanály bez nutnosti sdružovat další knihovny.

Pipeline připraven

Slouží jako fáze extrakce pro vyhledávací platformy, ingesci RAG, pracovní postupy e-discovery a systémy pro digitální archivaci, které potřebují normalizovaný text z heterogenních dokumentů.

Proč provozovat Apache Tika u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

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