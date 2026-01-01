Implementujte DumbPad instalací na jedno kliknutí.
Extrémně jednoduchý sdílený poznámkový blok s vlastním hostingem, který nabízí spolupráci v reálném čase, náhled Markdownu, přibližné vyhledávání a volitelnou ochranu PIN kódem.
Vyberte si VPS balíček pro DumbPad
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DumbPad vytvořit
DumbPad je záměrně minimalistická poznámková aplikace s vlastním hostováním od DumbWare.io, postavená na myšlence, že rychle sdílený text zřídka potřebuje účty, databáze nebo jakoukoli složitost, která je spojena s plnohodnotnými sadami pro spolupráci. Poznámkové bloky jsou uloženy jako prosté soubory na disku, díky čemuž jsou zálohy kopírováním jednoho souboru a migrace triviální.
Více uživatelů může upravovat stejný blok v reálném čase, vyhledávat napříč poznámkovými bloky s přibližným porovnáváním a prohlížet markdown s upozorněními ve stylu GitHubu, tabulkami a bloky kódu se zvýrazněnou syntaxí. Volitelná 4-10místná ochrana PINem zabezpečuje přístup na sdílených serverech, zatímco podpora progresivních webových aplikací (PWA) vám umožňuje nainstalovat DumbPad na jakékoli zařízení pro offline přístup. Vlastní hostování na VPS udržuje vaše poznámky soukromé, dostupné z každého prohlížeče a bez změn služeb třetích stran.
Hlavní funkce DumbPad
Spolupráce v reálném čase
Více uživatelů může současně upravovat stejný poznámkový blok, přičemž změny jsou synchronizovány ve všech připojených prohlížečích.
Markdown s náhledy
Vykreslovat bloky upozornění ve stylu GitHubu, rozšířené tabulky, kód se zvýrazněním syntaxe a rozbalovací detaily přímo v editoru.
Fuzzy vyhledávání
Okamžitě najděte jakýkoli poznámkový blok vyhledáváním v názvech souborů i v celém obsahu souborů s tolerantním fuzzy vyhledáváním.
Volitelná PIN ochrana
Nastavte 4-10místný PIN pro omezení přístupu na sdílených serverech, aniž byste museli vynucovat úplný účet nebo systém pro správu uživatelů.
Bez nutnosti databáze
Poznámkové bloky existují jako prosté soubory na disku – zálohy jsou kopií jednoho souboru a migrace trvají sekundy bez schématu, o které se nemusíte starat.
Progresivní webová aplikace
Nainstalujte si DumbPad do telefonů, tabletů nebo na stolní počítače pro přístup offline, aniž byste pokaždé otevírali kartu prohlížeče.
Proč provozovat DumbPad u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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