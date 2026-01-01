Sleva až 69 % na DumbPad

Implementujte DumbPad instalací na jedno kliknutí.

Extrémně jednoduchý sdílený poznámkový blok s vlastním hostingem, který nabízí spolupráci v reálném čase, náhled Markdownu, přibližné vyhledávání a volitelnou ochranu PIN kódem.

Spusťte svou aplikaci okamžitě
Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
Vybrat balíček
30denní záruka vrácení peněz
Implementujte DumbPad instalací na jedno kliknutí.

Vyberte si VPS balíček pro DumbPad

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem DumbPad vytvořit

DumbPad je záměrně minimalistická poznámková aplikace s vlastním hostováním od DumbWare.io, postavená na myšlence, že rychle sdílený text zřídka potřebuje účty, databáze nebo jakoukoli složitost, která je spojena s plnohodnotnými sadami pro spolupráci. Poznámkové bloky jsou uloženy jako prosté soubory na disku, díky čemuž jsou zálohy kopírováním jednoho souboru a migrace triviální.

Více uživatelů může upravovat stejný blok v reálném čase, vyhledávat napříč poznámkovými bloky s přibližným porovnáváním a prohlížet markdown s upozorněními ve stylu GitHubu, tabulkami a bloky kódu se zvýrazněnou syntaxí. Volitelná 4-10místná ochrana PINem zabezpečuje přístup na sdílených serverech, zatímco podpora progresivních webových aplikací (PWA) vám umožňuje nainstalovat DumbPad na jakékoli zařízení pro offline přístup. Vlastní hostování na VPS udržuje vaše poznámky soukromé, dostupné z každého prohlížeče a bez změn služeb třetích stran.

Začít
Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce DumbPad

Spolupráce v reálném čase

Více uživatelů může současně upravovat stejný poznámkový blok, přičemž změny jsou synchronizovány ve všech připojených prohlížečích.

Markdown s náhledy

Vykreslovat bloky upozornění ve stylu GitHubu, rozšířené tabulky, kód se zvýrazněním syntaxe a rozbalovací detaily přímo v editoru.

Fuzzy vyhledávání

Okamžitě najděte jakýkoli poznámkový blok vyhledáváním v názvech souborů i v celém obsahu souborů s tolerantním fuzzy vyhledáváním.

Volitelná PIN ochrana

Nastavte 4-10místný PIN pro omezení přístupu na sdílených serverech, aniž byste museli vynucovat úplný účet nebo systém pro správu uživatelů.

Bez nutnosti databáze

Poznámkové bloky existují jako prosté soubory na disku – zálohy jsou kopií jednoho souboru a migrace trvají sekundy bez schématu, o které se nemusíte starat.

Progresivní webová aplikace

Nainstalujte si DumbPad do telefonů, tabletů nebo na stolní počítače pro přístup offline, aniž byste pokaždé otevírali kartu prohlížeče.

Proč provozovat DumbPad u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
Začít
Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
Omkar

Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.

Sylvain
Sylvain

Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

Herriman
Herriman

VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.

Martin K
Martin K

Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.

30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

Začít

Objevte další aplikace k implementaci

AFFiNE

AFFiNE

Komplexní pracovní prostor kombinující dokumenty, bílé tabule a databáze s AI

Implementovat
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy je open-source pracovní prostor poháněný umělou inteligencí a alternativa k Notion.

Implementovat
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistický samoobslužný sledovač návyků zaměřený na denní záznamy a série.

Implementovat
Zobrazit všechny aplikace

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.