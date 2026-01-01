Nasaďte eLabFTW jedním kliknutím.
Open-source elektronický laboratorní deník pro výzkumné týmy ke sledování experimentů, vzorků a protokolů.
Vyberte si VPS balíček pro eLabFTW
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem eLabFTW vytvořit
eLabFTW je bezplatný a open-source elektronický laboratorní deník (ELN) vytvořený speciálně pro výzkumné laboratoře. Nahrazuje papírové deníky a roztroušené tabulky strukturovaným, prohledávatelným pracovním prostorem, kde vědci zaznamenávají experimenty, spravují vzorky a reagenty, ukládají protokoly a spolupracují na sdílených zdrojích napříč týmy.
Vlastní hostování eLabFTW na vašem vlastním VPS udržuje citlivá výzkumná data, duševní vlastnictví a nepublikované výsledky zcela pod institucionální kontrolou – žádný cloud třetích stran, žádné ceny za uživatele a žádné riziko závislosti na dodavateli. Úplný export do PDF/ZIP, časové razítkování a úložiště kompatibilní s S3 jej činí vhodným pro regulovaná prostředí, která vyžadují auditní záznamy a dlouhodobou archivaci.
Hlavní funkce eLabFTW
Experimentální zápisník
Editor formátovaného textu a Markdownu s LaTeXem, zvýrazňováním kódu, přílohami souborů a historií verzí pro každý záznam experimentu.
Ukázková databáze
Sledujte reagencie, vybavení, protilátky a buněčné linie pomocí vlastních typů položek, metadat a skladových míst napříč laboratoří.
Týmová spolupráce
Sdílejte experimenty a zdroje napříč týmy s detailním řízením přístupu na úrovni jednotlivých položek a uživatelů a sdílenou knihovnou šablon.
Opakovaně použitelné protokoly
Vytvořte verziovanou knihovnu protokolů, kterou si každý člen týmu může naklonovat do nového experimentu, a zachovat tak konzistentní a reprodukovatelné metody.
Důvěryhodná časová razítka
Kryptograficky opatřete záznamy experimentů časovým razítkem prostřednictvím autorit RFC 3161, abyste prokázali, kdy byla data zaznamenána pro potřeby IP a auditu.
Exporty PDF a ZIP
Generujte podepsané zprávy ve formátu PDF nebo kompletní archivy ZIP experimentů a zdrojů pro archivaci, regulační kontrolu nebo publikaci.
Proč provozovat eLabFTW u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
Objevte další aplikace k implementaci
Anki Sync Server Enhanced
Samostatně hostovaný synchronizační server Anki s víceuživatelskou podporou, zálohami a webovým panelem