Implementujte Readeck jedním kliknutím.
Vlastně hostovaný správce záložek a obsahu pro pozdější čtení, který trvale ukládá čitelný obsah jakékoli webové stránky.
Vyberte si VPS balíček pro Readeck
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Readeck vytvořit
Readeck je lehký, open-source správce záložek a aplikace pro pozdější čtení, která zachycuje čitelný text, obrázky a články z jakékékoli URL adresy v okamžiku, kdy si ji uložíte. Každá záložka je uložena jako jediný, neměnný ZIP archiv, takže vaše uložené články zůstanou dostupné, i když se původní stránka změní nebo zmizí z webu.
Vlastní hostování Readecku na vašem vlastním VPS udržuje váš seznam četby, zvýraznění a štítky plně pod vaší kontrolou, bez sledování třetími stranami, bez poplatků za účet a bez rizika, že placená služba bude ukončena. Jediný binární soubor Go podporovaný SQLite znamená velmi nízkou spotřebu zdrojů a plynulý zážitek i na malých VPS plánech.
Hlavní funkce Readeck
Dlouhodobá archivace
Každá záložka je uložena jako neměnný ZIP archiv, takže uložené články zůstanou čitelné, i když původní stránka zmizí.
Export EPUB a OPDS
Exportujte jakýkoli článek nebo sbírku do formátu EPUB a získejte přístup ke své knihovně přímo z e-čteček, které podporují katalogy OPDS.
Zvýraznění a Popisky
Označte důležité pasáže a uspořádejte záložky pomocí štítků, oblíbených položek a archivů, abyste je později rychle našli.
Chytré kolekce
Ukládejte vyhledávací dotazy jako kolekce pro automatické seskupování záložek podle štítku, webu nebo jakéhokoli jiného filtru, který definujete.
Plnotextové vyhledávání
Hledejte napříč názvy článků, obsahem a štítky, abyste okamžitě našli jakoukoli pasáž z vaší uložené knihovny.
Rozšíření prohlížeče
Uložte stránky jedním kliknutím pomocí oficiálních rozšíření pro Firefox a Chrome, bez kopírování a vkládání.
Proč provozovat Readeck u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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