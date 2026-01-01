Implementujte wger s instalací na jedno kliknutí.
Sledovač fitness a tréninků s vlastním hostingem, s databází cvičení, zaznamenáváním výživy a sledováním hmotnosti pro sportovce a trenéry.
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Co všechno můžete s produktem wger vytvořit
wger je open-source fitness a tréninkový sledovač, který kombinuje komplexní databázi cvičení, strukturované plánování tréninků, sledování výživy a monitorování tělesné hmotnosti do jedné self-hostované Django aplikace. Dodává se s komunitně spravovaným katalogem tisíců cvičení s popisy, cílovými svaly a demonstračními obrázky a je spárován s nativními mobilními aplikacemi pro iOS a Android, takže sportovci mohou zaznamenávat tréninky a jídla přímo z posilovny.
Self-hosting wger na vašem VPS udržuje osobní tréninková data — tréninky, tělesné míry, záznamy jídla a grafy pokroku — na infrastruktuře, kterou kontrolujete, namísto aby byla předána fitness SaaS. Platforma podporuje více uživatelů s privátními účty, volitelnými hostujícími přihlášeními pro zkušební použití a komplexním REST API pro vlastní dashboardy nebo integrace aplikací třetích stran.
Hlavní funkce wger
Databáze cvičení
Tisíce komunitně spravovaných cvičení s popisy, cílovými svalovými skupinami a demonstračními obrázky, synchronizovaných z nadřazeného katalogu wger.de.
Plánování cvičení
Sestavte strukturované tréninkové plány se sériemi, opakováními, váhami a dobami odpočinku a poté sledujte pokrok po jednotlivých trénincích pomocí grafů.
Zaznamenávání výživy
Plánujte jídla podle makro a kalorických cílů s prohledávatelnou databází potravin, denními záznamy jídel a generováním nákupních seznamů.
Sledování tělesné hmotnosti
Zaznamenávejte tělesnou hmotnost, míry a fotografie pokroku v průběhu času pomocí grafů trendů, které zdůrazňují dlouhodobé změny.
Nativní mobilní aplikace
Bezplatné doprovodné aplikace pro iOS a Android se připojují k vaší vlastní hostované instanci pro zaznamenávání v posilovně bez prohlížeče.
Víceuživatelský s API
Uživatelské účty s možností přihlášení pro hosty a komplexní REST API pro vlastní dashboardy, integrace a koučovací nástroje.
Proč provozovat wger u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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