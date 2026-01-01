Implementujte DumbDo jedním kliknutím.
Minimalistický seznam úkolů pro vlastní hostování se souborovým úložištěm, tmavým režimem, podporou PWA a volitelnou ochranou PIN kódem – není potřeba žádná databáze.
Vyberte si VPS balíček pro DumbDo
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DumbDo vytvořit
DumbDo je záměrně jednoduchá aplikace pro seznam úkolů od DumbWare.io, postavená na filozofii, že většina potřeb pro sledování úkolů nevyžaduje databázi, účetní systém ani cloudové předplatné. Úkoly jsou uloženy v jediném souboru JSON, díky čemuž je zálohování otázkou zkopírování jednoho souboru a migrace triviální.
Rozhraní se přehledně zobrazuje na jakékoli velikosti obrazovky a automaticky přepíná mezi tmavým a světlým režimem. Volitelná ochrana PIN kódem (4-10 číslic) zabezpečuje přístup na sdílených serverech. Podpora Progressive Web App znamená, že si DumbDo můžete nainstalovat do telefonu nebo na plochu a používat jej offline. Vlastní hosting na VPS udržuje vaše data úkolů soukromá, dostupná z každého zařízení a nezávislá na změnách služeb třetích stran.
Hlavní funkce DumbDo
Bez nutnosti databáze
Ukládá všechny úkoly do jednoho souboru JSON – nic není potřeba zřizovat, migrovat ani udržovat mimo samotný kontejner.
Tmavý a světlý režim
Automaticky se přizpůsobuje preferencím barevného schématu systému pro pohodlné prohlížení v jakémkoli prostředí nebo denní době.
Progresivní webová aplikace
Nainstalujte si DumbDo na jakékoli zařízení pro přístup z domovské obrazovky a offline použití, aniž byste pokaždé navštěvovali prohlížeč.
Volitelná ochrana PIN
Nastavte 4-10místný PIN pro omezení přístupu na sdílených serverech při zachování rychlého přístupu k rozhraní pro oprávněné uživatele.
Přizpůsobitelný název webu
Přejmenujte instanci aplikace, aby vyhovovala osobní značce nebo rozlišila mezi více nasazeními na stejném VPS.
Proč provozovat DumbDo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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