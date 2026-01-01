Implementujte Steel Browser jednoklikovou instalací.
Open-source prohlížečové API, které dává agentům umělé inteligence plnou kontrolu nad skutečnou instancí Chrome pro webovou automatizaci a extrakci dat.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Steel Browser vytvořit
Steel Browser je open-source prohlížečový sandbox vytvořený pro AI agenty a automatizační workflow. Zabaluje spravovanou instanci Chrome za REST a WebSocket API, zpřístupňuje kompletní Chrome DevTools Protocol, aby agenti mohli procházet stránky, vyplňovat formuláře, pořizovat snímky obrazovky a extrahovat strukturovaná data, aniž by se museli potýkat s opakujícím se kódem Puppeteer nebo Selenium.
Vlastní hostování Steelu udržuje každou relaci prohlížení, úložiště souborů cookie a získaná data na vaší vlastní infrastruktuře namísto cloudového prohlížeče třetí strany. Vyhnete se cenám za relaci, zachováte si kontrolu nad proxy servery a nastavením proti detekci a můžete připojit jakýkoli framework AI agentů — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK nebo vlastní kód — ke stejnému backendu.
Hlavní funkce Steel Browser
Správa relací
Vytváření, pozastavování, obnovování a ničení izolovaných relací prohlížeče prostřednictvím jediného rozhraní REST API, přičemž soubory cookie a lokální úložiště jsou zachovány napříč voláními.
Plný přístup k CDP
Připojte se přímo k protokolu Chrome DevTools přes WebSocket pro detailní kontrolu s Puppeteerem, Playwrightem nebo jakýmkoli klientem kompatibilním s CDP.
Stránka do Markdownu a PDF
Vestavěné koncové body převádějí jakoukoli vykreslenou stránku na čistý Markdown, PDF nebo snímky obrazovky, připravené k vložení do kontextových oken LLM nebo dokumentových pipeline.
Ladicí program živé relace
Vizuální řídicí panel streamuje každou relaci v reálném čase, abyste mohli sledovat, co vidí agent, přehrávat akce a diagnostikovat selhání bez opětovného spouštění úloh.
Frameworkově nezávislé SDK
Oficiální sady SDK pro Python a Node se integrují do LangChain, CrewAI, OpenAI Agents a vlastních architektur – vyměňte poskytovatele cloudových prohlížečů bez přepisování logiky agenta.
Proč provozovat Steel Browser u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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