Implementujte MongoDB 4 s instalací na jedno kliknutí.
Flexibilní dokumentově orientovaná NoSQL databáze pro moderní aplikace s dynamickými schématy a výkonným dotazováním.
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Co všechno můžete s produktem MongoDB 4 vytvořit
MongoDB je přední open-source dokumentová databáze, která ukládá data do flexibilních dokumentů podobných JSONu namísto rigidních relačních tabulek. Verze 4.4 přináší produkčně připravenou platformu s transakcemi ACID pro více dokumentů, výkonným agregačním frameworkem a horizontální škálovatelností prostřednictvím sharding. Její dynamické schéma umožňuje vývoj datových struktur aplikací bez složitých migrací, což z ní činí přirozenou volbu pro moderní vývojové pracovní postupy.
Provozování MongoDB na vašem vlastním VPS vám poskytuje vyhrazený I/O výkon, plnou kontrolu nad konfigurací a předvídatelné náklady ve srovnání se spravovanými cloudovými databázovými službami. Můžete ladit alokaci paměti, implementovat vlastní zálohovací strategie a připojit jakoukoli aplikaci pomocí nativních ovladačů dostupných pro každý hlavní programovací jazyk.
Hlavní funkce MongoDB 4
Datový model dokumentu
Ukládejte hierarchická, vnořená data do jednotlivých dokumentů namísto jejich rozprostření do více spojených tabulek, což zjednodušuje kód aplikace a dotazy.
ACID transakce
Vícedokumentové transakce ACID zaručují konzistenci dat napříč kolekcemi a splňují požadavky na spolehlivost finančních a kritických obchodních dat.
Agregační rámec
Výkonná agregace založená na pipeline zpracovává a transformuje data na straně serveru, což umožňuje komplexní analýzu, aniž by se data přesouvala do samostatného systému.
Horizontální škálování
Vestavěné sharding automaticky distribuuje data napříč více uzly a škáluje propustnost zápisu a úložiště s růstem vašich dat.
Bohatý dotazovací jazyk
Podporuje fulltextové vyhledávání, geoprostorové dotazy a komplexní filtrování se sekundárními indexy optimalizovanými pro každý přístupový vzor.
Proč provozovat MongoDB 4 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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