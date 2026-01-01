Implementujte Komari instalací jedním kliknutím.
Lehký samoobslužný panel pro monitorování serverů se sběrem dat založeným na agentech a metrikami v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro Komari
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Komari vytvořit
Komari je lehký, open-source nástroj pro monitorování serverů, vytvořený pro self-hostery, kteří potřebují přehled o své infrastruktuře v reálném čase, bez nároků podnikových monitorovacích platforem. Využívá malého agenta nainstalovaného na každém monitorovaném serveru ke sběru metrik CPU, paměti, disku a sítě, které jsou následně zobrazeny v přehledném webovém dashboardu.
Protože je Komari self-hosted, veškerá telemetrie vašich serverů zůstává na vaší vlastní infrastruktuře, bez odesílání dat třetím stranám. Design založený na SQLite znamená nulové externí závislosti na databázích, díky čemuž je rychlé na nasazení a jednoduché na údržbu i pro malé týmy a samostatné operátory.
Hlavní funkce Komari
Monitoring založený na agentech
Nainstalujte lehkého agenta Komari na jakýkoli server ke sběru a streamování metrik zpět na váš centrální panel.
Metriky v reálném čase
Zobrazte využití CPU, spotřebu paměti, I/O disku a propustnost sítě aktualizované v reálném čase ve webovém rozhraní.
Víceserverový řídicí panel
Monitorujte všechny své servery z jednoho centrálního rozhraní, přičemž každý agent hlásí nezávisle centrálnímu hostiteli.
Žádné externí závislosti
Úložiště SQLite znamená, že není třeba spravovat žádnou samostatnou databázovou službu – pouze kontejner a trvalý datový svazek.
Podpora vlastních šablon
Přizpůsobte vzhled ovládacího panelu podle svých preferencí nebo brandingu vaší organizace.
Proč provozovat Komari u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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