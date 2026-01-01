Deploy HeyForm in one click installation.
Open-source konverzační tvůrce formulářů pro průzkumy, kvízy a ankety.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem HeyForm vytvořit
HeyForm je moderní open-source nástroj pro tvorbu formulářů, který vytváří poutavá konverzační rozhraní, kde se otázky zobrazují jedna po druhé. Tento přístup přináší výrazně vyšší míru dokončení ve srovnání s tradičními nástroji pro tvorbu formulářů, což z něj činí ideální řešení pro průzkumy, dotazníky, kvízy a formuláře pro sběr potenciálních zákazníků.
S více než 40 typy vstupů, podmíněnou logikou, vlastními motivy a vestavěnou analýzou poskytuje HeyForm výkonnou no-code platformu pro sběr dat a zároveň udržuje všechny odeslané údaje pod vaší kontrolou. Tato šablona zahrnuje MongoDB pro ukládání formulářů, KeyDB pro ukládání do mezipaměti a směrování HTTPS pomocí Traefik pro bezpečný přístup k formulářům.
Hlavní funkce HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Vytvářejte dynamické cesty otázek, které se přizpůsobují na základě předchozích odpovědí pro personalizovaný a relevantní sběr dat.
Drag & drop nástroj
Navrhujte formuláře vizuálně s více než 40 typy vstupních polí, včetně hodnocení, nahrávání souborů, podpisů a výběru data.
Integrované analytické nástroje
Sledujte vzorce odpovědí a metriky dokončení pomocí integrovaného analytického panelu pro optimalizaci formulářů řízenou daty.
Vlastní značka
Použijte vlastní motivy, barvy a branding tak, aby odpovídaly identitě vaší organizace napříč všemi formuláři a průzkumy.
Proč provozovat HeyForm u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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