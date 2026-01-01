Implementujte Glances: instalace na jedno kliknutí.
Nástroj pro monitorování systému napříč platformami poskytující metriky CPU, paměti, disku, sítě a kontejnerů v reálném čase prostřednictvím webového rozhraní.
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Co všechno můžete s produktem Glances vytvořit
Glances je komplexní nástroj pro monitorování serverů, který kombinuje přehlednost nástrojů top, htop, iotop a df do jednoho jednotného webového rozhraní. Poskytuje metriky v reálném čase pro CPU, paměť, swap, diskové I/O, síť, procesy a běžící Docker kontejnery — spolu s konfigurovatelným upozorňováním při překročení prahových hodnot.
Vlastní hostování Glances na vašem VPS vám poskytuje kompletní přehled o vaší serverové infrastruktuře, aniž byste odesílali data o výkonu externím monitorovacím službám. Tato šablona nasazuje Glances s přístupem pouze pro čtení k Docker socketu a s host PID namespace, takže metriky na úrovni kontejnerů a systému jsou plně viditelné z bezpečného rozhraní HTTPS.
Hlavní funkce Glances
Systémové metriky v reálném čase
Monitorujte CPU, paměť, swap, průměrné zatížení, vstupně-výstupní operace disku a šířku pásma sítě, vše z jednoho webového panelu.
Monitorování Docker kontejnerů
Využití CPU, paměti a sítě pro jednotlivé kontejnery je viditelné spolu se systémovými metrikami na úrovni hostitele v jednom přehledu.
Konfigurovatelné upozorňování
Nastavte prahové hodnoty pro využití CPU, paměti a disku pro spuštění automatických upozornění dříve než vyčerpání zdrojů způsobí problémy.
Export metrik
Exportujte data o výkonu do InfluxDB, Promethea a dalších časových databází pro dlouhodobou analýzu trendů.
RESTfulové API
Vestavěné REST API umožňuje vlastní integrace, skriptované dotazy a vkládání metrik do jiných dashboardů.
Proč provozovat Glances u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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