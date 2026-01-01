Moderní plánovač pracovních postupů založený na DAG s webovým uživatelským rozhraním (UI) pro správu úloh cron a pipeline úloh.
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Co všechno můžete s produktem Dagu vytvořit
Dagu je výkonný open-source plánovač pracovních postupů, který nahrazuje tradiční cron úlohy pipelineami s řízeným acyklickým grafem (DAG) spravovanými prostřednictvím čistého webového rozhraní. Pracovní postupy definujete v jednoduchých souborech YAML s kroky, které mohou spouštět shell příkazy, Docker kontejnery, HTTP požadavky, SQL dotazy a další — vše s vestavěnými řetězci závislostí, opakovanými pokusy a podmíněnou logikou.
Vlastní hostování Dagu na vašem VPS vám poskytuje plánovač s jedním binárním souborem bez závislostí na databázi. Úložiště založené na souborech udržuje věci jednoduché, zatímco webové uživatelské rozhraní (UI) poskytuje monitorování provádění v reálném čase, prohlížení protokolů a manuální ovládání spouštění. Toto nasazení zahrnuje vestavěné ověřování a trvalé úložiště pro definice pracovních postupů a historii provádění.
Hlavní funkce Dagu
Editor pracovních postupů DAG
Definujte závislosti úloh jako směrované acyklické grafy v YAML s paralelním prováděním, podmíněným větvením a logikou opakování.
Integrované typy kroků
Spouštějte příkazy shellu, kontejnery Docker, HTTP požadavky, SQL dotazy, SSH příkazy a operace S3 jako nativní typy kroků.
Monitorování v reálném čase
Sledujte průběh provádění pracovního postupu v reálném čase prostřednictvím webového uživatelského rozhraní se stavem na úrovni kroku, protokoly a informacemi o čase.
Plánování Cron
Naplánujte pracovní postupy pomocí výrazů cron a spravujte všechny naplánované úlohy z jednoho ovládacího panelu.
Integrace AI asistenta
Spouštějte agenty pro kódování s AI, jako jsou Claude Code, Codex a Copilot, jako kroky pracovního postupu s integrovanou podporou harnessu.
Proč provozovat Dagu u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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