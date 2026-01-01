Instalace NetBird Client jedním kliknutím.
Mesh VPN klient založený na WireGuardu, který připojuje váš VPS k zabezpečené privátní síti s řízením přístupu na principu nulové důvěry.
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Co všechno můžete s produktem NetBird Client vytvořit
Klient NetBird je moderní řešení VPN, které vytváří překryvné sítě založené na WireGuardu mezi zařízeními bez složité konfigurace serveru. Automaticky navazuje peer-to-peer připojení s funkcemi podnikové úrovně, včetně integrace SSO, vícefaktorového ověřování a detailních zásad přístupu — vše spravováno prostřednictvím centrální řídicí roviny bez tradičního VPN hubu.
Spuštění klienta NetBird na vašem VPS propojí vaši cloudovou infrastrukturu s vaší privátní sítí NetBird, což umožní bezpečný, šifrovaný přístup ke službám a zdrojům napříč celým vaším prostředím a zároveň udrží citlivé úlohy zcela mimo veřejný internet a pod vaší plnou kontrolou.
Hlavní funkce NetBird Client
WireGuard Síťování typu mesh
Automaticky navazuje přímé WireGuard tunely typu peer-to-peer mezi zařízeními, čímž zajišťuje vysoce výkonné šifrované připojení bez úzkého hrdla centrálního VPN serveru.
Řízení přístupu Zero Trust
Granulární síťové zásady přesně určují, která zařízení a kteří uživatelé mají přístup k jakým zdrojům, a vynucují přístup s nejmenšími oprávněními napříč celou vaší infrastrukturou.
Integrace SSO a MFA
Integruje se s populárními poskytovateli identit pro jednotné přihlášení a vícefaktorové ověřování, čímž přináší podnikovou bezpečnost do vaší soukromé sítě bez dalších nástrojů.
Automatický průchod NAT
Vestavěné propichování NAT a záložní relé zajišťují spolehlivé připojení, i když jsou zařízení za firewally nebo restriktivním NAT, a nevyžadují ruční přesměrování portů.
Kvantově odolné šifrování
Volitelná integrace Rosenpass přidává postkvantovou výměnu klíčů nad rámec WireGuardu, čímž zajišťuje budoucí odolnost vašich šifrovaných tunelů proti nově vznikajícím hrozbám.
Proč provozovat NetBird Client u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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