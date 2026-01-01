Sleva až 69 % na NetBird Client

Instalace NetBird Client jedním kliknutím.

Mesh VPN klient založený na WireGuardu, který připojuje váš VPS k zabezpečené privátní síti s řízením přístupu na principu nulové důvěry.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Instalace NetBird Client jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro NetBird Client

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem NetBird Client vytvořit

Klient NetBird je moderní řešení VPN, které vytváří překryvné sítě založené na WireGuardu mezi zařízeními bez složité konfigurace serveru. Automaticky navazuje peer-to-peer připojení s funkcemi podnikové úrovně, včetně integrace SSO, vícefaktorového ověřování a detailních zásad přístupu — vše spravováno prostřednictvím centrální řídicí roviny bez tradičního VPN hubu.

Spuštění klienta NetBird na vašem VPS propojí vaši cloudovou infrastrukturu s vaší privátní sítí NetBird, což umožní bezpečný, šifrovaný přístup ke službám a zdrojům napříč celým vaším prostředím a zároveň udrží citlivé úlohy zcela mimo veřejný internet a pod vaší plnou kontrolou.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce NetBird Client

WireGuard Síťování typu mesh

Automaticky navazuje přímé WireGuard tunely typu peer-to-peer mezi zařízeními, čímž zajišťuje vysoce výkonné šifrované připojení bez úzkého hrdla centrálního VPN serveru.

Řízení přístupu Zero Trust

Granulární síťové zásady přesně určují, která zařízení a kteří uživatelé mají přístup k jakým zdrojům, a vynucují přístup s nejmenšími oprávněními napříč celou vaší infrastrukturou.

Integrace SSO a MFA

Integruje se s populárními poskytovateli identit pro jednotné přihlášení a vícefaktorové ověřování, čímž přináší podnikovou bezpečnost do vaší soukromé sítě bez dalších nástrojů.

Automatický průchod NAT

Vestavěné propichování NAT a záložní relé zajišťují spolehlivé připojení, i když jsou zařízení za firewally nebo restriktivním NAT, a nevyžadují ruční přesměrování portů.

Kvantově odolné šifrování

Volitelná integrace Rosenpass přidává postkvantovou výměnu klíčů nad rámec WireGuardu, čímž zajišťuje budoucí odolnost vašich šifrovaných tunelů proti nově vznikajícím hrozbám.

Proč provozovat NetBird Client u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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