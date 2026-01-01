Implementujte YOURLS s instalací jedním kliknutím.
Odlehčený PHP zkracovač URL s vlastním hostingem, s analytikou kliknutí, více než 300 pluginy a REST API.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem YOURLS vytvořit
YOURLS (Váš vlastní zkracovač URL) je malá, samostatná PHP aplikace, která vám umožňuje provozovat vlastní službu zkracování URL na vaší doméně. Na rozdíl od komerčních služeb, YOURLS udržuje veškerá data o kliknutích a správu odkazů zcela pod vaší kontrolou – žádná omezení rychlosti, žádné poplatky za předplatné a žádné sledování vašeho publika třetími stranami.
Kromě základního zkracování, YOURLS zahrnuje vestavěné sledování kliknutí, analýzu referrerů a REST API pro programovou správu odkazů. Aktivní komunita vytvořila přes 300 pluginů pokrývajících vše od generování QR kódů po přesměrování na základě geolokace, což dělá z YOURLS jeden z nejrozšiřitelnějších dostupných self-hostovaných zkracovačů odkazů.
Hlavní funkce YOURLS
Analýza kliknutí
Sledujte celkový počet kliknutí, odkazující stránky a statistiky pro jednotlivé odkazy, abyste přesně věděli, jak si každá zkrácená adresa URL vede v průběhu času.
Ekosystém pluginů
Více než 300 komunitních pluginů rozšiřuje YOURLS o QR kódy, geolokační přesměrování, náhledy odkazů a další – není potřeba žádný vlastní vývoj.
REST API
Vytvářejte, rozšiřujte a načítejte statistiky odkazů programově prostřednictvím vestavěného API, což usnadňuje integraci YOURLS do aplikací a automatizačních pracovních postupů.
Vlastní klíčová slova
Přiřaďte zapamatovatelné vlastní slugy jakémukoli odkazu namísto náhodných znaků, čímž získáte značkové URL adresy, jako je
yourdomain.com/launch.
Veřejný nebo soukromý režim
Spusťte YOURLS jako soukromý nástroj pro váš tým nebo jej zpřístupněte veřejně – řízení přístupu je jediný přepínač v konfiguraci.
Podpora bookmarkletů
Nainstalujte bookmarklet na jedno kliknutí do libovolného prohlížeče pro zkrácení URL aktuální stránky, aniž byste opustili svůj pracovní postup.
Proč provozovat YOURLS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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