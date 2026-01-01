Implementujte HandBrake jedním kliknutím.
Video transkodér s otevřeným zdrojovým kódem, přístupný z jakéhokoli prohlížeče, s dávkovou konverzí a automatickým zpracováním sledovaných složek.
Vyberte si VPS balíček pro HandBrake
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem HandBrake vytvořit
HandBrake je nejpoužívanější open-source video transkodér, schopný převádět prakticky jakýkoli video formát do moderních, široce kompatibilních výstupů, jako jsou MP4 a MKV. Toto nasazení spouští HandBrake uvnitř kontejneru Docker a streamuje jeho plné grafické rozhraní do vašeho prohlížeče pomocí noVNC – nevyžaduje instalaci na plochu. Získáte kompletní uživatelské rozhraní HandBrake se všemi jeho předvolbami kódování, podporou titulků, značkami kapitol a možnostmi hardwarové akcelerace, dostupné z jakéhokoli zařízení s moderním prohlížečem.
Kontejner obsahuje funkci sledované složky, která automaticky převádí všechny video soubory, které vložíte do určeného vstupního adresáře, což usnadňuje spouštění automatizovaných dávkových úloh na vašem VPS.
Hlavní funkce HandBrake
Webové grafické uživatelské rozhraní
Plné desktopové rozhraní HandBrake streamuje přímo do vašeho prohlížeče přes noVNC — přistupujte k němu odkudkoli, aniž byste lokálně instalovali jakýkoli software.
Automatická sledovaná složka
Soubory umístěné ve sledované složce jsou automaticky zařazeny do fronty a převedeny na pozadí, což umožňuje bezobslužné dávkové zpracování bez ruční interakce.
Široká podpora formátů
Přijímá prakticky jakýkoli formát zdrojového videa a převádí jej na MP4, MKV nebo WebM s přesnou kontrolou nad kodeky, datovými toky, rozlišením a zvukovými stopami.
Předvolby kódování
Desítky vestavěných předvoleb cílí na konkrétní zařízení a úrovně kvality – od profilů optimalizovaných pro streamování po vysoce kvalitní archivní kódování – což zkracuje dobu nastavení.
Podpora titulků a kapitol
Importovat, vypálit nebo předat titulkové stopy a značky kapitol během konverze, při zachování metadat z původního zdrojového souboru.
Proč provozovat HandBrake u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.