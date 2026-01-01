Implementujte Wallabag jedním kliknutím.
Služba pro pozdější čtení s vlastním hostováním, která ukládá a čistí webové články pro offline čtení bez rušivých vlivů.
Vyberte si VPS balíček pro Wallabag
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Wallabag vytvořit
Wallabag je vlastně hostovaná aplikace pro čtení později, která ukládá webové články a odstraňuje reklamy, navigaci a nepotřebný balast, prezentuje pouze text a obrázky pro čisté a soustředěné čtení. Funguje jako soukromá alternativa k Pocketu a Instapaperu s plnou offline podporou.
Vlastní hostování Wallabagu na VPS znamená, že váš seznam ke čtení a archiv článků jsou uloženy na vaší vlastní infrastruktuře bez přístupu třetích stran. Rozšíření prohlížeče pro Chrome a Firefox umožňují ukládání článků jedním kliknutím, zatímco mobilní aplikace pro iOS a Android umožňují offline čtení na cestách. Import z Pocketu a Instapaperu usnadňuje migraci.
Hlavní funkce Wallabag
Čisté čtení článku
Wallabag extrahuje obsah článků a odstraňuje reklamy, navigaci a rušivé prvky pro čistý, soustředěný zážitek ze čtení.
Offline přístup
Uložené články se synchronizují s mobilními aplikacemi pro iOS a Android, což umožňuje čtení bez připojení k internetu.
Rozšíření prohlížeče
Ukládejte články z prohlížečů Chrome a Firefox jediným kliknutím pomocí oficiálního rozšíření prohlížeče Wallabag.
Štítkování a vyhledávání
Organizujte uložené články pomocí štítků a cokoli okamžitě najděte pomocí fulltextového vyhledávání napříč celým vaším archivem četby.
Import z Pocket
Migrujte svůj stávající seznam ke čtení z Pocketu nebo Instapaperu do Wallabagu bez ztráty uložených článků.
Proč provozovat Wallabag u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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