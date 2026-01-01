Implementujte Zammad s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro helpdesk a zákaznickou podporu, která přeměňuje e-mail, chat a sociální kanály do jednotného pracovního postupu pro správu tiketů.
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Co všechno můžete s produktem Zammad vytvořit
Zammad je plně open-source systém pro helpdesk a zákaznickou podporu, který sjednocuje konverzace z e-mailu, chatu, telefonu, Twitteru, Facebooku a Telegramu do jedné fronty tiketů. Agenti pracují z jedné schránky, zatímco zákazníci vás kontaktují na kanálu, který preferují, a každá interakce je zaznamenána v rámci jednotného zákaznického profilu s kompletní historií auditu.
Vlastní hostování Zammadu na vašem VPS udržuje zákaznická data, přepisy konverzací a metriky SLA pod vaší kontrolou bez licenčních poplatků za agenta. Platforma se škáluje od jednoho člověka v podpoře až po provoz s více týmy s vlastními pracovními postupy, články znalostní báze a sledováním času.
Hlavní funkce Zammad
Vícekanálová doručená pošta
Stahujte tikety z e-mailu, webového chatu, Telegramu, Twitteru, Facebooku a telefonu do jedné fronty, aby agenti nikdy nemuseli přepínat mezi nástroji.
SLA a eskalace
Stanovte cíle pro dobu odezvy a řešení podle zákazníka nebo typu tiketu, s automatickými eskalacemi při promeškání termínů.
Znalostní báze
Publikujte veřejné a interní články s vícejazyčnou podporou, abyste snížili počet opakovaných požadavků a rychleji zaškolili nové agenty.
Plnotextové hledání
Vyhledávání založené na Elasticsearch napříč každým tiketem, článkem a záznamem zákazníka vrací výsledky v milisekundách i ve velkém měřítku.
Vlastní pracovní postupy
Vytvářejte automatizace založené na spouštěčích a naplánované úlohy, které směrují tikety, odesílají odpovědi a aktualizují pole bez psaní kódu.
REST API a webhooks
Integrujte Zammad s CRM systémy, monitorovacími nástroji a chatboty prostřednictvím komplexního REST API a odchozích webhooků.
Proč provozovat Zammad u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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