Implementujte bewCloud jedním kliknutím.
Lehká samoobslužná platforma cloudového úložiště pro osobní synchronizaci souborů a podporu CalDAV a CardDAV.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem bewCloud vytvořit
bewCloud je lehká, open-source platforma pro cloudové úložiště, vytvořená pomocí TypeScriptu a Deno. Poskytuje vám osobní úložiště souborů a synchronizaci napříč zařízeními, spolu s vestavěnou kompatibilitou CalDAV a CardDAV pro kalendáře a kontakty – vše běžící na vaší vlastní infrastruktuře.
Na rozdíl od robustnějších cloudových řešení je bewCloud záměrně minimalistická: rychle nasaditelná, snadno udržovatelná a zaměřená na klíčové případy použití přístupu k souborům a synchronizace osobních dat. Vlastní hostování udržuje vaše soubory, kalendář a kontakty soukromé a pod vaší plnou kontrolou, bez poplatků za předplatné nebo omezení úložiště uložených třetí stranou.
Hlavní funkce bewCloud
Osobní úložiště souborů
Ukládejte a přistupujte ke svým souborům z jakéhokoli zařízení prostřednictvím čistého webového rozhraní, aniž byste se spoléhali na cloudové poskytovatele třetích stran.
Synchronizace CalDAV/CardDAV
Synchronizujte kalendáře a kontakty s libovolným klientem CalDAV nebo CardDAV, včetně aplikací pro iOS, Android a stolní počítače.
Správa uživatelů
Vestavěné administrátorské ovládací prvky vám umožňují spravovat účty, konfigurovat zásady registrace a kontrolovat, kdo má přístup k vaší instanci.
Vícefaktorové ověřování
Chraňte účty pomocí TOTP, přístupových klíčů nebo e-mailového 2FA pro dodatečnou vrstvu zabezpečení nad rámec hesel.
integrace SSO
Volitelná podpora OIDC vám umožňuje připojit se k existujícímu poskytovateli identity pro jednotné přihlášení napříč vaší infrastrukturou.
Proč provozovat bewCloud u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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