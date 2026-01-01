Nasaďte Spree jedním kliknutím
Open-source headless e-commerce platforma pro budování víceprodejních, B2B a přeshraničních internetových obchodů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Spree vytvořit
Spree je plně open-source headless e-commerce platforma postavená na Ruby on Rails, pohánějící vše od obchodů s jedním produktem po B2B tržiště pro podniky a platformy s více dodavateli. Dodává kompletní REST API, TypeScript SDK a produkčně připravené Next.js e-shopové rozhraní, abyste mohli spustit plně přizpůsobený online obchod, aniž byste museli budovat backend od nuly.
Vlastní hosting Spree na vašem vlastním VPS vám dává úplnou kontrolu nad zákaznickými daty, platebními toky a katalogem produktů — bez sdílení příjmů, bez transakčních poplatků a bez omezení dodavatelů ohledně toho, jaké platební brány nebo služby plnění objednávek můžete připojit.
Hlavní funkce Spree
Bezhlavá architektura
Kompletní REST API a TypeScript SDK vám umožňují vytvořit jakýkoli e-shop – Next.js, mobilní nebo vlastní – zatímco Spree se stará o veškerou obchodní logiku v zákulisí.
Víceprodejní tržiště
Integrovaná správa prodejců vám umožňuje provozovat tržiště s více prodejci, samostatnými katalogy a nezávislým plněním objednávek z jediné instalace.
B2B velkoobchod
Vytvořte zákaznické skupiny s vlastním ceníkem, minimálními objednávkami a platebními podmínkami, abyste mohli provozovat B2B velkoobchod vedle vašeho B2C e-shopu bez nutnosti druhé platformy.
Přeshraniční obchod
Nativní podpora více měn a více jazyků vám umožňuje prodávat po celém světě bez pluginů třetích stran nebo řešení pro jednotlivé země.
Fulltextové vyhledávání produktů
Integrace Meilisearch poskytuje milisekundové vyhledávání produktů tolerantní k překlepům s fasetovým filtrováním, které je součástí balení.
Proč provozovat Spree u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.