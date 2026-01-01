Instalace OpenSearch jedním kliknutím
Vyhledávací a analytický nástroj s licencí Apache 2.0, který obsahuje OpenSearch Dashboards pro vizualizaci dat a analýzu protokolů.
Vyberte si VPS balíček pro OpenSearch
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenSearch vytvořit
OpenSearch je komunitou vyvíjený open-source nástroj pro vyhledávání a analýzu dat, který vznikl jako fork z Elasticsearch 7.10.2, aby zachoval skutečně otevřenou alternativu pod licencí Apache 2.0. Poskytuje fulltextové vyhledávání, analýzu protokolů a událostí, monitorování výkonu aplikací a bezpečnostní analytiku prostřednictvím distribuované, škálovatelné architektury – to vše bez proprietárních licenčních omezení.
Tato šablona nasazuje OpenSearch i OpenSearch Dashboards s povoleným ověřováním, což vám od prvního dne poskytuje kompletní vyhledávací platformu. Vlastní hosting znamená, že všechna indexovaná data a vyhledávací dotazy zůstávají na vaší vlastní infrastruktuře, což je zásadní pro organizace s požadavky na rezidenci dat nebo pro ty, které zpracovávají citlivé informace. Poznámka: vyžaduje alespoň 4 GB RAM a počítejte s 2 až 5 minutami pro počáteční spuštění.
Hlavní funkce OpenSearch
Plnotextové vyhledávání
Pokročilé DSL pro dotazy s hodnocením relevance, fasetovou navigací a indexováním v reálném čase pro rychlé a přesné výsledky vyhledávání.
OpenSearch Dashboards
Integrovaná vizualizační vrstva vám umožňuje vytvářet interaktivní dashboardy, spouštět dotazy a prozkoumávat data bez dalších nástrojů.
Analýza protokolů
Přijímejte a analyzujte logy aplikací a infrastruktury v reálném čase k detekci anomálií a rychlejšímu řešení incidentů.
Licence Apache 2.0
Žádná komerční omezení ani překvapivé změny licencí – používejte, upravujte a distribuujte OpenSearch svobodně.
Detekce anomálií
Vestavěná detekce anomálií s podporou ML a konfigurovatelné upozorňování pomáhají odhalit problémy dříve, než je nahlásí uživatelé.
Proč provozovat OpenSearch u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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