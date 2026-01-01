Nasaďte NextChat jedním kliknutím.
Samoobslužné uživatelské rozhraní AI chatu podporující OpenAI, Claude, Gemini a více než 20 poskytovatelů prostřednictvím jednoho vyladěného rozhraní.
Vyberte si VPS balíček pro NextChat
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem NextChat vytvořit
NextChat (dříve ChatGPT-Next-Web) je open-source chatovací rozhraní s více než 88 000 hvězdičkami na GitHubu — nejrozšířenější dostupný AI chatovací klient s vlastním hostováním. Připojuje se k OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek a desítkám dalších poskytovatelů, což vám umožňuje chatovat s jakýmkoli LLM prostřednictvím jednoho konzistentního UI, aniž byste museli přepínat mezi panely nebo platit za službu třetí strany.
Vlastní hostování NextChatu udržuje vaše API klíče a historii konverzací soukromou. Přístup lze uzamknout heslem a všechna chatová data jsou uložena v prohlížeči uživatele — není třeba spravovat žádnou databázi a žádné uchovávání dat na straně serveru.
Hlavní funkce NextChat
Podpora více poskytovatelů
Připojte se k OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI a 20+ dalším poskytovatelům z jednoho uživatelského rozhraní bez přepínání nástrojů.
Integrovaná knihovna výzev
Stovky předpřipravených systémových výzev pro psaní, kódování, analýzu a překlad — nebo si vytvořte a uložte vlastní šablony.
Ochrana přístupovým kódem
Omezte, kdo může používat svou instanci pomocí hesla, čímž zabráníte neoprávněnému použití svých klíčů API při veřejném nasazení.
Bez nutnosti databáze
Všechny konverzace jsou uloženy v prohlížeči uživatele – server zůstává bezstavový, díky čemuž je nasazení a údržba minimální.
Vykreslování Markdownu a kódu
Odpovědi se vykreslují s plnou podporou Markdownu, včetně bloků kódu se zvýrazněním syntaxe, tabulek, matematiky v LaTeXu a vloženého HTML.
Podpora pluginu MCP
Povolit Protokol kontextu modelu (MCP) pro rozšíření asistenta o externí nástroje, přístup k souborům a vlastní integrace.
Proč provozovat NextChat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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