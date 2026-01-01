Implementujte Chibisafe s instalací na jedno kliknutí.
Bleskově rychlé open-source úložiště souborů pro nahrávání, sdílení a správu souborů, fotografií a dokumentů s odkazy ke sdílení.
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Co všechno můžete s produktem Chibisafe vytvořit
Chibisafe je samoobslužné úložiště souborů napsané v TypeScriptu, které usnadňuje sdílení souborů. Nahrajte cokoli — fotografie, videa, dokumenty, úryvky kódu — a obdržíte okamžitý odkaz ke sdílení. Nahrávání po částech zajišťuje spolehlivý přenos velkých souborů i na pomalejších připojeních, zatímco přehledná galerie s uspořádáním do mřížky vám umožní vizuálně procházet vaše média.
Na rozdíl od hostovaných služeb pro sdílení souborů vám provozování Chibisafe na vlastním serveru dává plnou kontrolu nad úložištěm, zásadami přístupu a správou uživatelů. Spusťte jej ve veřejném režimu pro otevřené nahrávání, v režimu uživatelských účtů pro registrované uživatele nebo v režimu pouze na pozvání pro soukromé týmy — vše konfigurovatelné z vestavěného administrátorského panelu, aniž byste se dotkli konfiguračních souborů.
Hlavní funkce Chibisafe
Dělené nahrávání souborů
Automaticky rozděluje velké soubory na menší části, aby zajistil spolehlivé přenosy i na nestabilních připojeních, bez praktického omezení velikosti souboru.
Alba a Galerie
Uspořádejte nahrané soubory do alb se sdílitelnými odkazy na galerie pro distribuci sbírek fotografií nebo balíčků dokumentů pod jednou URL adresou.
Vestavěný zkracovač URL
Zkraťte jakoukoli externí URL společně s hostováním souborů a konsolidujte všechny své potřeby sdílení do jediné služby s vlastním hostingem.
Podpora ShareX a iOS
Nativní konfigurace ShareX a zkratka pro iOS vám umožní nahrávat snímky obrazovky a soubory z počítače nebo mobilu během několika vteřin.
Flexibilní řízení přístupu
Přepínejte mezi veřejným režimem, uživatelskými účty nebo režimem pouze na pozvání, abyste přesně kontrolovali, kdo může nahrávat na vaši instanci.
Proč provozovat Chibisafe u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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